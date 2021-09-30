航海王、鋼鐵人回神 台股反彈79點收16934點 月、季線收黑

美國科技股周三續跌，台股今 (30) 日早盤一度跌破 16800 點，隨著晶圓雙雄止跌回穩，多頭信心重燃，電子股轉強，資金同時流入鋼鐵、航運、紡織族群，帶動指數一度強彈 138 點，逼近萬七，不過，終場前最後一盤湧現賣壓，漲點收斂至 79.31 點，收在 16934.77 點，成交值 2694.59 億元，月線、季線收黑，累計第三季大跌 820.69 點。

觀察主要權值股表現，台積電早盤仍有壓，最低跌至 575 元，午盤過後買盤逐漸回籠，終場收平盤 580 元；聯電回神上漲 1.6%；國巨、日月光投控、瑞昱、聯詠等也有 1-3% 的漲幅。聯發科、友達、矽力 - KY 等電子股則震盪走跌。

鋼鐵股今天重獲資金點火，中鋼勁揚超過 3%，站回 36 元之上，世紀鋼衝上漲停板，燁興、允強上漲逾半根停板，中鴻、春源、燁輝、海光、千興等多檔漲勢也相當強勁。鋼鐵類股指數終場強漲逾 3%，為盤面多頭指標。

BDI 指數 29 日強漲近 5%，直逼 5200 點，海岬型運費指數 (BCI) 漲幅更高達 8%，散裝航運股新興、裕民、中航尾盤急拉，直衝漲停板，慧洋 - KY、台航、四維航、正德等也強勢走高，長榮、陽明、萬海上漲 1-2%。上市運輸類股指數終場大漲 2.6%。

中國限電效應持續發酵，紡織供應鏈受到衝擊，加上國際油價大漲，聚酯主要原料 EG、PTA 價格也水漲船高，紡織產業進入第四季旺季，化纖產品報價看漲，今天在買盤追捧下，包括力麗、力鵬、聯發、集盛、南紡等多達 9 檔均攻上漲停板。

中國祭出能耗雙控政策，厲行減碳計畫，市場看好太陽能、風電案場加速建置，持續吸引買盤進駐，上緯投控、世紀鋼、碩禾今天均亮燈漲停，達能、國碩、永冠 - KY、亞力等也都在盤上表現。