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〈台股盤後〉傳產奮力撐盤 電子股回神不敵賣壓 指數漲幅收斂

鉅亨網記者沈筱禎 台北
〈台股盤後〉傳產奮力撐盤 電子股回神不敵賣壓 指數漲幅收斂。(圖:AFP)
〈台股盤後〉傳產奮力撐盤 電子股回神不敵賣壓 指數漲幅收斂。(圖:AFP)
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台股紡織鋼鐵ㄏ鴻家軍

美股科技股跌多漲少，拖累台股今 (30) 日一度跌破 16800 點關卡，隨著電子權值股小幅回神，紡織、鋼鐵等傳產股撐盤，指數翻紅走揚，不過尾盤出現賣單調節，指數急殺，終場漲幅收斂至 0.47% 或 79.31 點，收在 16934.77 點，成交量 2694 億元。

觀察電子權值股表現，電子三雄中，台積電午盤過後，獲買盤進駐，股價翻紅，不過尾盤在大單調節，終場收在平盤 580 元；鴻海原力守盤上，終場同收平盤 105 元；聯發科則下跌 0.87%，以 905 元作收、跌破短均；聯電則小漲 1.6%。

中國限電影響擴大，加上國際油價反彈，聚酯主要原料 EG(乙二醇)、PTA(純對苯二甲酸) 價格大漲，市場預期，化纖廠報價有望調漲，低價紡織族群強勢上攻，包括力麗、南紡、東和、力鵬、集盛、大東、聯發均亮燈漲停鎖住。

此外，中國限電風暴也掃到鋼鐵業，合金鐵原料價格暴漲，鋼鐵族群也獲買盤敲進，世紀鋼盤中攻上漲停鎖住，來到 116.5 元，燁興、允強、千興、佳大、官田鋼、海光、燁輝、新鋼都大漲超過 4%。

鴻家軍今日也扮演撐盤要角，中揚光、台揚、鈺緯大漲逾半根停板，建漢、鴻準、廣宇、乙盛 - KY 等表現不俗。

法人表示，受到中國限電不確定因素影響，且美股持續修正，在大環境趨勢不明、市場信心不足下，台股短均線轉為下跌，指數將維持區間震盪整理格局。

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