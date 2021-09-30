資金撤離台股 前五大高價IC設計市值縮水超過千億元

中國近來實施限電政策，進一步推升通膨，加上美債殖利率升高，美國科技股全面下挫，資金也撤離台股，台股近三日就跌超過 300 點，前五大高價 IC 設計股也成提款對象，自高點以來市值已縮水逾千億元、達 1070 億元。

矽力 - KY(6415-TW) 本周自高點 4640 元回落，依今日收盤價 4105 元計算，大跌 535 元，市值也大幅縮水 501 億元，約達 3842 億元，IC 設計股后信驊 (5274-TW) 也難逃賣壓，本周下挫 160 元，市值縮水 55 億元，約 799 億元。

力旺 (3529-TW) 本周儘管一度站上 2000 元大關，達 2075 元、創下歷史新高，但隨著高檔獲利了結賣壓湧現，高點至今日一共下挫 100 元，市值也下跌 76 億元，達 1503 億元。

祥碩 (5269-TW) 則是自上周跌破 2000 元後，便一路下挫，本周跌掉 265 元，市值共下滑 183 億元，約 1156 億元；譜瑞 - KY(4966-TW) 也下挫 315 元，終場跌破季線，達 1655 元，市值也縮水 255 億元，達 1338 億元。