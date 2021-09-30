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數位化協助勞工紓困 中國信託躋身「2021天下永續公民獎」前十強

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
中國信託躋身「2021天下永續公民獎」前十強，今（30）日由金管會副主委蕭翠玲（左）頒獎，中信金控副董事長陳國世（右）代表受獎。（圖：中信金控提供）
中國信託躋身「2021天下永續公民獎」前十強，今（30）日由金管會副主委蕭翠玲（左）頒獎，中信金控副董事長陳國世（右）代表受獎。（圖：中信金控提供）
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中國信託中信金天下永續公民獎永續

中信金控榮獲「2021 天下永續公民獎」前十強！長期倡議企業永續責任的《天下雜誌》今（30）日舉辦「2021 天下永續公民獎」頒獎典禮，中國信託金控善用數位科技與國際化優勢，於新型冠狀病毒（COVID-19）疫情期間發揮綜效，協助紓困貸款有成，並且深耕慈善公益，創造聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）正面影響力，獲得「2021 天下永續公民獎」大型企業組（年營收新臺幣 100 億元以上）第 8 名，備受肯定。

「2021 天下永續公民獎」評審團認為，疫情衝擊激發優質企業逆境突圍的創意，中國信託憑藉全程數位化的申貸平臺，優化作業流程，去（2020）年承接逾 28 萬件勞工紓困貸款，成功核貸 23 萬筆，短短 6 周就完成過去 2 年的申貸總量；而今（2021）年紓困貸款數位進件率高達 99%，其中 97% 的申請案件皆可透過智能徵審系統自動化完成，成效卓著。

「2021 天下永續公民獎」由金管會副主委蕭翠玲頒獎，中信金控副董事長陳國世代表受獎。陳國世致詞時表示，「永續」是企業發展的風險，也是機會，中國信託面對挑戰，積極參與國際倡議組織。去年 10 月領先同業加入「碳核算金融聯盟」（Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF），成為亞洲首家導入 PCAF 方法學，公開揭露盤點旗下各子公司金融商品財務碳排放量（Financed Emission）的金融機構，12 月再投入「全球影響力投資聯盟」，成為臺灣第一個加入兩大國際組織的金融業者；今年 6 月更在首屆「大中華企業可持續發展指數」評比中，奪下臺灣企業第一的殊榮，中國信託深化永續發展的作為有目共睹，今年已獲得超過 30 項國內外 ESG 獎項。

中國信託也是全臺最早發起弱勢兒童募款的企業，1985 年起舉辦「點燃生命之火」愛心募款活動，36 年來募得善款逾新臺幣 24 億元，幫助超過 58 萬名偏鄉弱勢孩童及家庭，中國信託推動慈善、反毒、體育、教育及藝文五大公益，聚焦消除貧窮（SDG1）、消除飢餓（SDG2）、健康與福祉（SDG3）、教育品質（SDG4）及就業與經濟成長（SDG8）等聯合國永續發展目標，期待透過金融業影響力啟動善的循環。

氣候變遷、疫情衝擊金融業務發展甚鉅，惟資本市場仍舊是驅動全球經濟及產業發展的要角，中信金控仍將持續強化融資貸款、保險商品、資產管理、自有投資等核心金融業務，結合數位科技與國際化優勢，創造聯合國永續發展目標（SDGs）的實質影響力，協助客戶及投資標的找出低碳轉型（Transition）與永續變革（Transformation）的商業模式，具體實踐責任金融的永續願景。

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