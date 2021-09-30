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玉山金控14度榮獲「天下永續公民獎」金融業第1名

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
副總統賴清德(左)頒發「天下永續公民獎」金融業第1名最高榮譽，由玉山銀行董事長黃男州(右)代表受獎。（圖：玉山銀行提供）
副總統賴清德(左)頒發「天下永續公民獎」金融業第1名最高榮譽，由玉山銀行董事長黃男州(右)代表受獎。（圖：玉山銀行提供）
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天下永續公民獎玉山銀行永續

2021 年《天下雜誌》「天下永續公民獎」今（30）日舉行頒獎典禮，玉山金控 14 度榮獲「天下永續公民獎」金融業第 1 名殊榮，名列大型企業組第 2 名，其中，評選項目之「企業承諾」及「社會參與」榮獲最高評分，再度創下金融業最佳紀錄！

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山長期深耕企業社會責任（CSR）的基本功，將環境、社會、治理（ESG）的精神內化至金融本業，並且成為變革創新的動能，期望邁向永續發展。面對最急迫的氣候變遷，玉山採取實際行動擴大永續金融的影響力，除發行綠色債券的檔數與規模均為台灣金融業第一，今年 2 月更與多家台灣傑出企業共同發起玉山 ESG 永續倡議行動。

黃男州表示，在 COVID-19 疫情期間為感謝國內第一線防疫醫護人員，主管同仁主動發起「向醫師、護理師及第一線防疫人員致敬」專案捐款活動、致贈感謝卡片及物資至各醫院及疫苗接種站、捐贈高流量氧氣鼻管系統（HFNC）給急需的醫療院所，並攜手中華民國醫師公會全國聯合會及馬偕醫院捐贈救助款、防護衣及口罩至印度及越南等國家，發揮世界企業公民的社會責任。

「天下永續公民獎」參考國際指標與評量方法，綜合四大構面「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境永續」，嚴選出台灣最佳永續企業。玉山金控在「企業承諾」及「社會參與」項目表現亮眼，分別榮獲 9.00 分及 8.99 分，為所有得獎企業的最高評分，受評審高度肯定。天下雜誌指出，玉山金控致力將 ESG 與經營策略融合，持續展現金融業在永續的關鍵影響力，對內講究以人為本、科技為導向的人才培育，向外則持續運用科技創新與跨業合作，不僅為小微企業點燃希望火炬，亦創新領航「永續金融」，為打造低碳友善家園善盡心力。

展望未來，玉山在企業經營上要持續跨越綜合績效、企業社會責任、永續發展三座大山，投入資源在公司治理、永續金融、人權維護、環境永續、氣候變遷與社會共融等永續發展領域，同時也持續接軌國際，精進學習，勇敢面對 ESG 的新挑戰，整合內外部資源及合作夥伴的力量，共同開創美好的新未來。
 

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