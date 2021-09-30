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爛頭寸過多 國銀存放比創史上新低

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
爛頭寸過多 國銀存放比創史上新低。（鉅亨網資料照）
爛頭寸過多 國銀存放比創史上新低。（鉅亨網資料照）
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國銀銀行存款放款爛頭寸存放比金管會

據金管會統計，由於 8 月現金股利入帳，加上營運暢旺企業貨款回存大增，帶動國銀 8 月存款增加新台幣 4642 億元，創下今年單月次高，不過對比放款僅增 2442 億元，導致存放比進一步降至 70.12%，創史上新低，也凸顯爛頭寸過多。

國銀存放比從 2018 年起就逐年降低，繼去年底存放比下滑至 70.24% 創新低後，8 月底再度改寫新低，，主要是存款速度增加比放款快。截至今年 8 月底，國銀存款餘額達 47.15 兆元，放款餘額 33.06 兆元，存放差達 14.09 兆元。

銀行局副局長林志吉說明，8 月國銀存款大增，兆豐銀行、台北富邦銀行、中信銀行以及華南銀行存款增加最多，北富銀是因為關係企業富邦人壽轉投資股利入帳，而中信銀、兆豐銀、華南銀都是因為大戶、企業與政府資金回存較多。

另據金管會統計，截至 8 月底，今年累計稅前盈餘達 2444.7 億元，較去年同期成長 8.8%，僅次於 2019 年同期的 2595.2 億元，創下史上第二高紀錄。

本國銀行逾期放款金額為 657 億元，月減 31 億元；逾期放款比率 0.2%，國銀備抵呆帳占逾期放款覆蓋率達 680.68%，整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。

至於海外分支機構前 8 月獲利 204 億元，較去年同期成長 42.5%，單月獲利 28.1 億元，較去年同期增加二倍，主要是去年提列呆帳費用比較高、基期較低。而國際金融分行 OBU 前 8 月獲利較去年減少 82.5 億元主要是放款減少，利息收益減少。

大陸地區分行則因提較高呆帳費用，利息、投資淨收益縮減，獲利較去年同期減少 17.3 億元，年減 44%，衰退最嚴重。

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