〈美股熱門股〉Lordstown車廠由鴻海收購漲8% 維珍銀河迎復飛喜訊飆漲12%

Lordstown 俄州工廠為鴻海收購 勁揚 8.42%

美國電動卡車新創公司 Lordstown Motors(RIDE-US) 周四 (30 日) 傳出將出售俄州工廠給鴻海，做為後者美國首個汽車製造基地，Lordstown 早盤股價飆漲逾 10%，當日收盤漲 8.42% 至每股 7.98 美元，盤後仍強漲 8.65%，該消息已在周五（1 日）獲得證實。

鴻海將以 2.3 億美元買下 Lordstown 俄亥俄州車廠，並投資 5000 萬美元取得普通股。本協議不具法律約束力，仍待雙方協商。

先前外媒報導，Lordstown 在生產首款電動車皮卡 Endurance 時，手頭資金吃緊，而此次工廠出售將能替該公司籌得迫切需要的現金，對鴻海來說，則是意味著加速進軍電動車領域。

然而 Lordstown 目前還遭到美國證券交易委員會（SEC）與美國司法部（DOJ）調查，調查內容涉及公司上市交易，以及該公司創辦人、前執行長 Steve Burns 等高層發布的虛假或誤導聲明。

維珍銀河迎復飛喜訊 飆漲 12.15%

維珍銀河 (SPCE-US) 周四在美國聯邦航空總署（FAA）完成調查後，獲准恢復太空旅行業務，股價應聲大漲 12.15% 至每股 25.30 美元。

FAA 指出，維珍銀河已對太空飛行期間的通報程序進行「必要調整」。維珍銀河表示，已更新計算方式，以擴大空域防護範圍，並採取額外措施，讓 FAA 能即時收到飛行任務通知。

維珍銀河原計畫在 9 月底至 10 月初，進行下一次名為「Unity 23」的試飛任務，不過考量到 FAA 的調查，將試飛推遲至 10 月中旬進行，目前尚未公布確切發射日期。

Unity 23 的試飛任務預計乘載 6 人，包括兩名飛行員和 4 名乘客，為義大利空軍執行任務。

Bed Bath & Beyond 第二季財報黯淡 重摔 22.18%

美國連鎖家具商 Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 周四公布 2021 會計年度第 2 季財報，因營收和獲利均遜於華爾街預期，且下修全年財測，利空衝擊股價暴跌 22.18% 至每股 17.27 美元。

Bed Bath & Beyond 第二季淨銷售額報 19.8 億美元，年減 26%，經調整後每股獲利報 0.04 美元，皆遠遜於分析師預估的 20.6 億美元與 0.52 美元。

Bed Bath & Beyond 預計，第三季銷售額將介於 19.6 億至 20 億美元間，低於 Refinitiv 預期的 20.2 億美元。

此外，2021 會計年度銷售額估介於 81 億至 83 億美元，不僅低於公司先前預期的 82 億至 84 億美元，也低於分析師預期 83.1 億美元。全年經調整後每股獲利預估介於 0.7 美元至 1.10 美元，分別遜於公司先前預估的 1.40 美元至 1.55 美元，以及分析師預期的 1.51 美元。

Bed Bath & Beyond 執行長 Mark Tritton 表示，受 Delta 變種病毒干擾，佛州、德州和加州等地區門市均面臨重大營運挑戰，成本上漲速度也超出公司預期，導致上季獲利遭受侵蝕，尤其是在季末。

Tritton 稱，變種病毒正在改變人們的消費習慣，有數據顯示，消費者對前往實體門市購物的態度已趨於謹慎，居家用品市場的獲利增速正在放緩。