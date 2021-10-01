 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈美股盤後〉9月魔咒難逃！道瓊迎來2011年來最慘9月

鉅亨網編譯羅昀玫
〈美股盤後〉9月魔咒難逃！道瓊迎來2011年來最慘9月 (圖片：AFP)
〈美股盤後〉9月魔咒難逃！道瓊迎來2011年來最慘9月 (圖片：AFP)
Tag
美股標普那指費半道瓊新冠拜登政府關門政府停擺美國中國貿易經濟科技能源富士康Apple Car蘋果iPhone債券九月9月魔咒通膨恒大債務違約債市

週四 (30 日) 美股本月終究沒能逃脫「9 月魔咒」下跌的宿命，四大指數集體淪陷，工業、必需消費品和金融板塊領跌，道瓊收黑近 550 點，標普下跌逾 1%。

道瓊本月跌幅達 4.3%、標普跌幅則達 4.8%，兩大指數雙雙迎來自 2011 年來最慘的 9 月份表現。

《股票交易者年鑑》(Stock Trader's Almanac) 顯示，9 月份歷來是跌幅最大的月份，平均跌幅為 0.4%，通常 9 月中旬後的拋售力道將會提升。

政經消息方面，美國政府停擺進入倒數計時，美國參議院和眾議院週四 (30 日) 如火如荼地表決通過臨時開支法案，以免於斷炊關門，目前臨時開支法案已移交給美國總統拜登簽署。

週四 (30 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數下跌 546.8 點，或 1.59%，收 33,843.92 點。
  • 那斯達克指數下跌 63.86 點，或 0.44%，收 14,448.58 點。
  • 標普 500 指數下跌 51.92 點，或 1.19%，收 4,307.54 點。
  • 費城半導體指數下跌 5.74 點，或 0.18%，收 3,258.09 點。
A
標普 11 大板塊陷入血海。(圖片：finviz)

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.93% 至每股 141.50 美元。市場研究機構 Counterpoint Research 週四將 2021 年下半年智慧型手機出貨量預估下調至 14.1 億部，預估蘋果 iPhone 受晶片荒的影響較三星、OPPO、小米等競爭對手要來的小。

Lordstown Motors (RIDE-US) 大漲 8.42% 至每股 7.98 美元。外媒週四報導，鴻海美國電動車工廠將購買美國電動卡車新創公司 Lordstown Motors 的廠房。

太空旅遊公司維珍銀河 (SPCE-US) 暴漲 12.15% 至每股 25.30 美元。美國聯邦航空總署 (FAA) 已結束對維珍銀河 7 月發射事故的調查，後者已獲准恢復太空旅行業務。

經濟數據

  • 美國 Q2 GDP 季增年率終值報 6.7％，預期 6.7%，前值 6.6%
  • 美國上週 (9/25) 初領失業金報 36.2 萬人，預期 33 萬人，前值 35.1 萬人
  • 美國上週 (9/18) 續領失業金報 280.2 萬人，預期 279 萬人，前值自 284.5 萬人下修至 282 萬人
  • 美國 9 月芝加哥 PMI 報 64.7，預期 65.2，前值 66.8

華爾街分析

Charles Schwab 首席投資策略師 Liz Ann Sonders 表示，市場迅速波動歸因於投資人一連串的擔憂，包括變種病毒、債務上限、好壞參半的經濟數據、貨幣政策不確定性，以及通膨問題。

瑞銀 (UBS) 私人財富管理執行董事 Tom Mantione 表示：「市場並沒有忘記攀爬憂慮之牆 (climbing the wall of worry) 那句名言，對中國監管、全球新冠疫情、美國債務上限和增稅的擔憂，都為投資人帶來壓力，但重要的是，投資人要瞭解哪些問題可能導致結構性變化，哪些能成為投資者利用的短期波動。」

美國投顧機構 LPL Financial 首席市場策略師 Ryan Detrick 認為，標普連續 317 個交易日高於 200 日 (200MA) 移動均線，這是一個世紀以來所罕見的現象，隨時可能會出現 5% 至 7% 的修正。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
蘋果US-AAPLLordstown Motors Corp. - Class AUS-RIDEVirgin Galactic Holdings Inc - Class AUS-SPCE
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞