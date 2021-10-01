〈美股盤後〉9月魔咒難逃！道瓊迎來2011年來最慘9月

週四 (30 日) 美股本月終究沒能逃脫「9 月魔咒」下跌的宿命，四大指數集體淪陷，工業、必需消費品和金融板塊領跌，道瓊收黑近 550 點，標普下跌逾 1%。

道瓊本月跌幅達 4.3%、標普跌幅則達 4.8%，兩大指數雙雙迎來自 2011 年來最慘的 9 月份表現。

《股票交易者年鑑》(Stock Trader's Almanac) 顯示，9 月份歷來是跌幅最大的月份，平均跌幅為 0.4%，通常 9 月中旬後的拋售力道將會提升。

政經消息方面，美國政府停擺進入倒數計時，美國參議院和眾議院週四 (30 日) 如火如荼地表決通過臨時開支法案，以免於斷炊關門，目前臨時開支法案已移交給美國總統拜登簽署。

週四 (30 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 546.8 點，或 1.59%，收 33,843.92 點。

那斯達克指數下跌 63.86 點，或 0.44%，收 14,448.58 點。

標普 500 指數下跌 51.92 點，或 1.19%，收 4,307.54 點。

費城半導體指數下跌 5.74 點，或 0.18%，收 3,258.09 點。

標普 11 大板塊陷入血海。(圖片：finviz)

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.93% 至每股 141.50 美元。市場研究機構 Counterpoint Research 週四將 2021 年下半年智慧型手機出貨量預估下調至 14.1 億部，預估蘋果 iPhone 受晶片荒的影響較三星、OPPO、小米等競爭對手要來的小。

Lordstown Motors (RIDE-US) 大漲 8.42% 至每股 7.98 美元。外媒週四報導，鴻海美國電動車工廠將購買美國電動卡車新創公司 Lordstown Motors 的廠房。

太空旅遊公司維珍銀河 (SPCE-US) 暴漲 12.15% 至每股 25.30 美元。美國聯邦航空總署 (FAA) 已結束對維珍銀河 7 月發射事故的調查，後者已獲准恢復太空旅行業務。

經濟數據

美國 Q2 GDP 季增年率終值報 6.7％，預期 6.7%，前值 6.6%

美國上週 (9/25) 初領失業金報 36.2 萬人，預期 33 萬人，前值 35.1 萬人

美國上週 (9/18) 續領失業金報 280.2 萬人，預期 279 萬人，前值自 284.5 萬人下修至 282 萬人

美國 9 月芝加哥 PMI 報 64.7，預期 65.2，前值 66.8

華爾街分析

Charles Schwab 首席投資策略師 Liz Ann Sonders 表示，市場迅速波動歸因於投資人一連串的擔憂，包括變種病毒、債務上限、好壞參半的經濟數據、貨幣政策不確定性，以及通膨問題。

瑞銀 (UBS) 私人財富管理執行董事 Tom Mantione 表示：「市場並沒有忘記攀爬憂慮之牆 (climbing the wall of worry) 那句名言，對中國監管、全球新冠疫情、美國債務上限和增稅的擔憂，都為投資人帶來壓力，但重要的是，投資人要瞭解哪些問題可能導致結構性變化，哪些能成為投資者利用的短期波動。」

美國投顧機構 LPL Financial 首席市場策略師 Ryan Detrick 認為，標普連續 317 個交易日高於 200 日 (200MA) 移動均線，這是一個世紀以來所罕見的現象，隨時可能會出現 5% 至 7% 的修正。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主