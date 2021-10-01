中國下令國企全力確保冬季能源儲備 華爾街：天然氣價格將續揚

彭博周四 (30 日) 引述知消息人士報導，中國政府官員下令，從煤炭、電力和石油的大型國營能源機構，都要不惜一切代價確保冬季的儲備，華爾街認為，中國全力確保天然氣等能源供給甚至進口資源，將帶動天然氣價格走揚。

消息人士表示，該政策由中國國務院副總理韓正所下達，他在本周初與國有資產監督管理委員會官員召開的能源緊急會議中表示，目前停電的狀況無法容忍。

該會議強調，目前嚴重的能源危機已席捲整個中國，一些地區不得不切斷工業區的電力供給，停電還蔓延至住宅區。生產受限與能耗雙控政策導致天然氣、矽、肥料等大宗商品飆漲。

國有的國家電力投資集團和國家能源投資集團隨後表示，將盡一切努力確保冬季煤電供應，全力對抗能源供給戰。

紐約天然氣期貨周四大漲 7.1% ，再創 2014 年 2 月以來高點，西德州原油周四上漲 0.3% 至每桶 75.03 美元。

天然氣期貨 9 月一共上漲 34%，第三季收高近 61%。

SEB 首席大宗商品分析師 Bjarne Schieldrop 認為，中國政策將使能源市場波動加劇，該聲明意味著當局將不惜一切代價贏得煤炭或液化天然氣等能源的進口。

能源諮詢機構 Gas Vista 總裁 Leslie Palti-Guzman 表示，中國此舉意圖讓安全儲備重回焦點，將致力於取得供給。如此一來，歐洲將在冬季面臨天然氣、電力價格上漲的問題。