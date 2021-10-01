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〈商品報價〉BDI小幅回落0.6% 季線漲近53%

鉅亨網新聞中心
〈商品報價〉BDI小幅回落0.6% 季線漲近53%。(圖:慧洋提供)
〈商品報價〉BDI小幅回落0.6% 季線漲近53%。(圖:慧洋提供)
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鐵礦砂鐵礦石散裝BDIBCIBSIBPI大宗商品

海岬型、巴拿馬型船運價回落，拖累波羅的海綜合指數 (BDI) 周四 (30 日) 小幅回檔 30 點，或 0.58% 至 5167 點，第 3 季累計上漲 52.73%。

強勢領漲 2 天的海岬型運費指數 (BCI) 拉回修正 74 點，或 0.82% 至 8944 點；平均日租金減少 610 美元至 74176 美元，季漲 128%，創一年半以來最大季漲幅。

航運經濟公司 Alibra Shipping 表示，第三季 BDI 的漲勢幾乎都由 BCI 所帶動，巴西鐵礦石出口量增加、煤炭需求熱絡及中國港口堵塞，帶動了 BCI 本季強勢的表現。

Alibra Shipping 認為，第四季散裝航運整體依舊樂觀，但到了農曆新年的 2022 年第一季可能回有點沉悶。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 24 點，或 0.59% 至 4013 點，季跌 2.57%，是三個季度以來首次收跌；平均日租金下降 216 美元至 36119 美元

超輕便極限型運費指數 (BSI) 逆勢走揚 3 點，或 0.09% 至 3382 點，季漲 15.43%。

鐵礦砂部分，天津港鐵礦石進口價上漲 3.05% 至 118 美元，季跌 45.83%；連續月紐約鐵礦石下挫 2.54% 至 117 美元，季跌 44.58%。

市場分析師指出，受中國十一節慶前補庫存影響，進口鐵礦砂震盪向上，但後市依舊審慎看待。節後主要港口庫存增幅可望收窄，預計鐵礦砂價格將維持低檔偏弱格局。

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