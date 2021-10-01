〈中國限電〉供應鏈供貨不穩、交期拉長 美隆電營運壓力加劇

中國限電政策持續，多省電價開始喊漲，台音響大廠美隆電 (2477-TW) 中國產能比重高達 9 成，業者坦言，廠區暫時不受限電影響，但供應商受政策衝擊大，交期再拉長，原物料成本也顯著增加，第四季營運壓力增加。

美隆電在中國廣東東莞有兩座廠區，占整體產能約 9 成，目前廠區維持運作，產能也未降載，若短時間受限電政策影響，也已具備發電機可因應。

美隆電表示，原本供應鏈已逐步恢復正常交貨，但上、下游供應商受限電衝擊嚴峻、供給混亂，交期從兩周拉長至一個月，加上原物料成本居高不下，缺櫃、缺船狀況未緩解，不利因素影響下，第四季營運轉趨保守。

廣東將調漲電價、拉大峰谷電價差距，並預計夏季增設尖峰時段，電價較高峰高出 25％，對此，美隆電表示，目前還未收到漲價通知，後續會再進一步評估對廠區影響，但可預期的是，未來營運成本壓力將加劇。

去年歐美地區受到疫情衝擊，連帶影響美隆電出貨量大幅下滑；美隆電今年出貨量積極追上往年水準，部分客戶訂單能見度高，由於去年基期低，今年累計營收年增幅仍有雙位數成長，全年仍將優於去年。

美隆電除了生產基地主要在中國、以台灣為研發中心，因應國際趨勢、分散產地在越南設立新廠，以車用喇叭、音箱產線為主，目前印尼廠已完工，產線進入試產。