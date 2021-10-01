健身初學者必學的5個基本重訓入門動作

相信有許多的人在進入健身房一開始，一定都是充滿著徬徨與擔心的階段，無論是該用多少重量該使用哪種器材或哪種訓練動作的混淆感，相信我！這些都是很自然的情況，這些狀況尤其是對於女性來說會更加的明顯，但如果你僅僅是因為這個原因而放棄重量訓練，絕對不是一個明智的決定！

健身初學者必學的 5 個基本重訓入門動作。

力量訓練可以保持我們的骨骼強壯並有助於調節身體，尤其是蹲、推、拉、髖關節鉸鍊等動作練習，都是非常適合健身初學者們所進行的練習動作。一開始你可能只能拿起 2-5 公斤的重量來練習，這完全取決於肌肉的力量，不用太羨慕別人為何可以拿起 10-20 公斤的重量，只要你持續且正確的訓練也可讓整體的肌力做出不錯的提升空間。以下我們將介紹 5 個初學者可以練習的基本動作，如果你是初學者又不知道該做什麼的人，就趕快跟著做下去吧！

1. 高腳杯深蹲

這種肌肉的目標是股四頭肌、臀大肌、膕繩肌、小腿、核心、前臂及三角肌，它可以用壺鈴進行，因此也被稱為壺鈴深蹲。

動作步驟：

1. 採用站姿，雙手握住壺鈴的把手（如果是啞鈴則用手掌托住），將雙手儘可能往胸部的方向靠，雙腳與肩同寬或略寬於肩。

2. 抬頭挺胸直背，下蹲時一直蹲到股四頭肌差不多要碰到小腿肚子為止（也就是說可以蹲得比較低）。

3. 下蹲到底後約停住 1-2s，接著腳後跟向下蹬，同時用肘部的力量將身體反推，回到起始姿勢再停住 1-2s，反覆練習。

https://youtu.be/mF5tnEBrdkc

2. 肩部推舉

這個練習動作可以使用啞鈴來進行，主要的目標是肩部肌肉群、上背部和肱三頭肌。

動作步驟：

1. 採用站立，雙腳分開與臀部同寬或坐在凳子上；只要確認好背部是直挺狀態。

2. 雙手各拿一隻啞鈴，將雙臂抬高至肩部高度，接著手肘部位彎曲，讓前臂與上臂呈現垂直狀態，這是動作的起始位置。

3. 接著將啞鈴上舉過頭，同時手臂完全伸展後在頂部暫停，然後慢慢將啞鈴恢復到起始位置。

https://youtu.be/qEwKCR5JCog

3. 直腿硬舉

這個練習動作的目標肌肉是膕繩肌、股四頭肌、臀肌、下背部及斜方肌。

動作步驟：

1. 先將雙腳分開與臀部同寬，接著雙腳伸直站立在地上，並膝蓋微微彎曲雙手各握一個啞鈴。

2. 臀部後推並彎曲膝蓋將上半身往前彎曲，動作有點類似鞠躬的樣子。

3. 上半身向前彎曲時將啞鈴靠近雙腿兩側，於小腿側邊暫停幾秒鐘。

4. 動作的過程中要維持背部的直立，不要讓背部呈現拱起的狀態，同時感受股四頭肌與股二頭肌的伸展。

https://youtu.be/bYFSqrikw2U

4. 俯身划船

這個練習動作的目標是針對上背部肌肉群，但同時也會運用到上臂肌群。

動作步驟：

1. 可採用單手或雙手進行操作。首先單手握住啞鈴並自然下垂於地面。

2. 雙腳分開與臀部同寬，雙腳膝蓋微彎上半身微向前傾。

3. 將啞鈴運用背部的肌力往上帶至胸前側邊，過程中維持手肘靠近身體側邊。

4. 接著緩慢下放將啞鈴放回至起始位置，這時你的背部應該完全伸展。

https://youtu.be/Cds8s4aaHXo

5. 胸部推舉

這個練習動作的目標是針對胸部肌肉群，但同時也會運用到上臂肌群及三角肌群。

動作步驟：

1. 採用仰臥姿勢躺於長凳上，雙手各持一隻啞鈴。

2. 選轉手腕讓啞鈴垂直於身體。

3. 將啞鈴位置放置約乳頭下緣處，手肘彎曲讓上臂及前臂呈現垂直狀態，這是動作的起始位置。

4. 運用胸大肌的力量將啞鈴往上推起。

5. 上推至手肘微彎處即可，然後再回覆到起始位置。

https://youtu.be/KjYak5vZO9s

資料參考／exercise、spotebi

責任編輯／林彥甫

來源：《運動星球》10 月

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