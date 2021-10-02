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高雄航太業獲利王 「危機讓很多公司關廠，只要我們存活，這些都會變成肥料」

今周刊
(圖：今周刊)
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今周刊航太飛機零組件貨機訂單

文 / 黃阡阡

國內飛機零組件廠駐龍，過去被稱為「航太業獲利王」，卻因疫情衝擊營運，所幸駐龍靠著兩招「深潛」策略調整體質，營運自底反彈，未來將撥雲見日。

走進高雄仁武區的航太廠駐龍廠房，員工忙裡忙外緊盯生產進度。跟著駐龍董事長王昆生的腳步，不難發現廠內充斥復甦氛圍。問到這 1 年的疫情衝擊，他直言：「活下去比較重要，但現在看起來應該是活下來了！」

2019 年掛牌上市的駐龍，是國內飛機零組件廠，主要產品包括飛機機身結構、引擎及起落架零件等，美國波音（Boeing）是其最大客戶。18 年 EPS8.01 元，寫下歷史新高後，19 年受波音 737MAX 停飛事件影響，全年 EPS 依舊交出 6.74 元的成績；沒想到，隨去年疫情重創航空業，國際航太大廠相繼關廠、歇業，航太獲利王駐龍營運也受衝擊。

「波音 737MAX 因空難被迫停飛，這是駐龍訂單的主力機型，緊接著 20 年又因新冠疫情爆發，各國相繼封城鎖國重創航太業，對駐龍而言可說是同時中了兩支箭。」王昆生坦言，從單月營收最高與最低相比，足足衰退 77％，「大家就像是躲在水裡深潛，在景氣恢復前，就要看誰的氧氣瓶夠大。」

翻開近期業績，駐龍從今年年中開始營運明顯好轉，7 月營收站上 4302 萬元、年增 85％，8 月營收持穩逼近 4 千萬元、年增 73％，雖與 18 年的高峰仍有差距，但駐龍已率先成為航太業營收大幅回升的公司。

王昆生用深潛策略，先讓駐龍活下去，再伺機尋求航太業復甦商機。

深潛策略 1〉產能維穩
接高校機、客機改貨機訂單

藉備庫存、新訂單維持一定產能，並精簡人力，是它第一個深潛策略。過去波音訂單占駐龍高峰期營收約 7 成，但疫情下業績卻逐步下滑，營業額剩下原本的兩成左右。他不諱言，波音並未取消訂單，加上飛機訂單合約長的特性，雙方合約期向後延長，初期他拍板維持一定產線產能運作，一方面建立庫存，也讓未來在復甦期有更多能力投入研發。

問題來了，大客戶訂單順延，他如何解決營收低迷問題？所幸，駐龍過去因技術、品質及交期等口碑，與國內航太龍頭漢翔多年來都有密切合作關係，前幾年拿下的高校機標案，剛好在去年進入生產階段，成了疫情下穩定營運的一大關鍵。

不只如此，駐龍營運低迷期，也接了不少航空公司客機改貨機的需求，在高校機的標案與客改貨的需求下，挹注去年營收超過 3 成的業績。

而在疫情期間，駐龍也出現新生意，去年開發太陽能水面型支架零組件，以及高爾夫球頭等新領域產品。王昆生解釋，雖然該訂單是客戶主動上門，但以航太業產品的高精準且符合飛安要求的高規格，切入這些新產品的門檻對駐龍並非難事，雖然訂單的量並不足以大幅拉起營業額，但未來若有需求或產能可以因應，太陽能零組件的訂單也會持續。

 

來源：《今周刊》 第 1293 期
更多精彩內容請至 《今周刊》

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