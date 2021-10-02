〈熱門股〉日立溢價併購 永大逆勢抗跌周漲12% 創三個月新高

電梯大廠永大 (1507-TW) 大股東日立為布局全球化市場，擬溢價取得永大全數股權，吸引買盤進駐，本周股價逆勢抗跌，惟周五漲勢收斂，收在 64.4 元，周漲 12%，創三個月來新高。

永大董事會決議通過與日立進行股份轉換案，日立將以每股 65.1 元為對價，取得全數股權，預計今年 11 月 16 日召開股東臨時會，待股東決議通過後，投審會尚需審查至少一個月，最終向證交所、金管會等主管機關申請股票終止上市，最快明年初下市。

永大 2018 年爆發家族經營權之爭後，各勢力引進寶佳和日立集團，雙方角力不斷，去年底日立持續收購永大過半股權，並接掌永大經營權，看好永大中國與日立中國未來有機會策略合作，將強化集團產品線，且產能稼動率攀升，今年出貨量維持雙位數成長，並在中國站上市占龍頭寶座。

此外，日立與永大也可望在高速物聯網電梯進行整合，永大在高速電梯技術發展上，與三菱電梯仍有差距，日立期望未來透過集團導入新技術，讓永大發展更好。

永大因應疫情變化，採取行銷策略、調整產品結構、推動成本合理化，擴大創新產品系列及透過新媒體推廣品牌能見度，預期今年全年電梯銷售數量近 2 萬台，年增 33%、接單目標 3.1 萬台。