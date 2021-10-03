蘋果明後年iPad可望續採用Mini LED面板 富采受惠大

據外媒報導，蘋果已終止與三星在 iPad 項目上的 OLED 面板合作，市場解讀，蘋果針對 iPad 將持續採用 Mini LED 面板，富采 (3714-TW) 為蘋果晶片主要供應商，營運將直接受惠。

蘋果今年推出新款 iPad Pro，12.9 吋搭載 Mini LED 面板，就在市場看好商機將起飛時，卻傳蘋果明年將推首款搭載 OLED 螢幕的 iPad Air，並預計 2023 年進一步導入 iPad Pro 產品，等同 Mini LED 面板商機不到 3 年時間。

不過，據外媒報導，蘋果已取消與三星在首款 OLED iPad Air 項目合作，知情人士透露，蘋果不太滿意單層結構 OLED 的亮度水平與使用壽命，希望改採雙層結構，但三星考量雙層結構良率與成本後，有意提高售價、新增產線，盼蘋果能保證未來長期下單，但雙方談不攏而破局。

與三星 OLED 合作案告吹後，蘋果未來 2 年 iPad 產品線可望繼續採用 Mini LED 面板，對 Mini LED 晶片主要供應商富采是一大利多，加上蘋果下半年傳將發布 2 款搭載 Mini LED 的 MacBook Pro；隨著蘋果對 Mini LED 需求量持續提升，將成為推升富采營運成長的強勁動能。

另一方面，在蘋果推出 Mini LED 背光相關應用後，再度引領市場跨入新技術，非蘋陣營相繼加入行列，除其他筆電廠積極導入外，其他應用也遍地開花，大至大尺寸 LED 顯示器，小至小尺寸的汽車導航面板等，也進入 Mini LED 設計導入階段。

富采為因應客戶對 Mini LED 的強勁需求，計畫第四季到明年首季，擴充 2 成產能，明年透過移轉中國 LED 產能，全年目標擴產幅度上看 5 成，可望大啖 Mini LED 商機。