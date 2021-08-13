〈富采法說〉Q3營收續揚 看好明年營收、毛利率再向上

LED 龍頭廠富采投控 (3714-TW) 今 (13) 日召開法說，富采指出，第三季 Mini LED 出貨量拉升，車用、感測等利基型應用需求同步暢旺，營收可望向上成長，毛利率也將維持第二季水準，看好明年營收、毛利率都將持續成長。

富采第二季受惠 Mini LED 出貨放量帶動下，毛利率較上季大增 9 個百分點，營運順利轉盈，上半年也同步轉正，第二季每股賺 1.03 元，上半年 EPS 達 0.65 元。

富采財務長張博儀指出，第二季產能幾乎滿載，過去提列的庫存損失也有些回沖，在 Mini LED 出貨放量下，加上過去布局的車用、感測等高毛利產品出貨帶動，產品組合轉佳，推升毛利率大幅提升。

就第三季各應用來看，晶電總經理范進雍指出，Mini LED 拉貨力道持續，出貨量將再增加；傳統藍光方面，包括電視背光需求等，受長短料影響，也將關注東南亞疫情對供應鏈的影響。

至於車用、感測與植物照明需求持續暢旺，產能供不應求；范進雍指出，紅黃光產能滿載，今年初就決定擴產，但設備交期較長，預計第四季可望貢獻營收，高毛利產品比重也將會持續拉升。

隆達董事長蘇峯正指出，第三季傳統背光應用方面，除電視需求不如預期外，筆電業績可望持續向上，車用背光需求持續強勁，感測應用也相當不錯。

就整體第三季表現來看，張博儀指出，由於產品組合優化，加上營收成長，毛利率約持平第二季水準；明年在 Mini LED、感測及車用等高毛利產品線挹注下，有信心營收將向上，毛利率也可望持續改善。