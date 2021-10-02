石油、天然氣漲不停 Exxon料Q3獲利增加15億美元 股價樂漲逾3%

Exxon Mobil (XOM-US) 表示，石油和天然氣價格上漲可能會使其第三季獲利增加至 15 億美元之多。

由於英國、歐洲和中國近幾個月天然氣短缺，導致全球天然氣價格飆升。今年迄今，美國天然氣價格已經上漲 130% 以上，週四交易更觸及 7 年高點，9 月上漲 34%，季度漲幅近 61%。與此同時，石油價格也上漲，WTI 原油價格今年迄今也漲逾 50%。

根據 Exxon 週四晚間提出的文件，該公司預期天然氣價格的變化將讓第三季獲利比上一季增加 5 億至 9 億美元，而油價上漲可能會使獲利增加 2 億至 6 億美元。

Exxon 表示，煉油利潤率應該也會提高，讓獲利增加 5 億至 7 億美元，但化工利潤可能會對第三季業績產生 2 億至 4 億美元的負面衝擊。

受此提振激勵，Exxon 週五股價大漲 2.11 美元或 3.59%，收每股 60.93 美元。隨著全球電力吃緊，能源股吹起順風，該股過去一個月上漲超過 9% 。

然而，這波能源危機還沒有緩解的跡象。《彭博》報導指出，荷蘭週五（1 日）稍早的近月天然氣期貨價格，漲到每兆瓦時（megawatt-hour）100 歐元，創下歷史新高紀錄，相當於國際油價每桶約 190 美元的概念，是前所未見的狀況。國際油價有史以來的最高價，是 2008 年 7 月的每桶 147.50 美元紀錄。

週五 12 月交割的 Brent 原油上漲 1.2%，收每桶 79.28 美元，最近期漲勢背後是來自中國當局下令國有企業不惜一切代價確保能源供應。