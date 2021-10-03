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〈觀察〉壽險業今年大買商辦 獵樓最愛台北新竹

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
〈觀察〉壽險業今年轉向大買商辦 獵樓最愛台北新竹。(鉅亨網資料照)
〈觀察〉壽險業今年轉向大買商辦 獵樓最愛台北新竹。(鉅亨網資料照)
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壽險業不動產商辦商用不動產壽險

壽險業前幾年不動產投資大多以土地、地上權為主，但今 (2021) 年大舉重回商用不動產懷抱，前 8 月已砸 256 億元獵樓，且由於台商回流效應，讓壽險業投資的商辦區域集中在台北、新竹地區。

壽險資金一向是房地產業的大動脈，但自 2012 年 11 月金管會祭出「新八條」後，因為有 7 項是緊縮壽險業投資不動產，包括「提高收益標準」、「收益標準、立即適用」、「投資商辦大樓、5 年不得移轉」、「投資素地應附承租意向書、10 年內不得移轉」、「須經董事會逐案審查」、「自用不動產 5 年內不得移轉」與「禁買預售屋」，讓壽險業者明顯縮手。

壽險業從 2013 年起鮮少購置商辦，投資動能大減，直到 2019 年，美中貿易戰讓政府大力鼓吹台商回台投資，帶動壽險資金重返不動產市場，但當年壽險業明顯以投資土地、地上權為主。

不過，今年壽險業在不動產策略明顯轉向商辦，以前 8 月狀況來看，前 10 大投資案中，有 6 案集中在台北商辦，新竹市兩案，新北市、桃園市各一案。

新竹商辦之所以嶄露頭角，也是跟台商回流效益有關，跟緊科技業需求變大的腳步，加上租金表現佳，因此大舉前進新竹尋找收益型標的。

今年以新光人壽獵樓最積極，在年初時，看準都更危老效益，以 92.88 億元買下台北市南京東路的「中華開發大樓」，為今年最大宗的投資案；金額第二高的也是新光人壽，砸下 56.4 億元買下新竹市的萊恩廣場。

而另一個新竹標的為中國人壽以 23.25 億元所投資的雲智匯 10 個樓層，推升新竹交易金額累計近 80 億元，占整體交易 3 成，創下壽險業投資新竹商用不動產歷史新高規模。

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