 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

大立光法說、 9月出口統計、臺美經貿論壇 本周大事預告

鉅亨網記者魏志豪 台北
大立光法說、 9月出口統計、臺美經貿論壇 本周大事預告。(鉅亨網資料照)
大立光法說、 9月出口統計、臺美經貿論壇 本周大事預告。(鉅亨網資料照)
Tag
大立光iPhone台灣進出口統計外貿協會臺美合作

大立光周四將召開法說會，外界聚焦四大重點，包括第三季財報、第四季與明年展望、車用及手機兩大事業開案進度，財政部預計周五公布 9 月進出口統計，可望寫下連 15 紅，另外，美國商機日暨臺美經貿論壇也即將在周二登場，由貿協協助台廠將產品外銷至美國，以下是本周大事預告：

大立光法說會受矚 外界聚焦四重點

大立光近來受手機客戶拉貨疲軟影響，股價連日下挫，上周收盤價僅 2135 元，創下近年來收盤新低，公司也即將在周四 (7 日) 召開法說會，外界關注四大重點，包括第三季財報，第四季與明年展望、車用及手機兩大事業開案進度。

其中，大立光第三季持續受零組件缺料影響，出貨產品主要為低規的 6P、7P 產品，價格與毛利表現偏低，外界緊盯大立光能否守住毛利率 60% 大關，另外，由於中國近來實施限電、限產政策，相關零組件廠生產也受限，也攸關客戶第四季拉貨力道。

台灣 9 月出口續旺 將寫連 15 紅 挑戰 400 億美元大關

財政部預計 8 日公布 9 月進出口統計，受惠全球終端需求暢旺，以及原物料價格上漲帶動下，台灣 8 月出口值創下單月新高，9 月隨著半導體等產品出口續旺，出口值可望寫下連 15 紅，單月將進一步挑戰 400 億美元大關。

美國商機日暨臺美經貿論壇周二登場 台廠迎商機

經濟部國貿局與外貿協會舉辦的 2021 美國商機日暨臺美經貿論壇將在周二登場，會中將由北美買主釋出採購需求，領域涵蓋資通訊、醫療生技、智慧機械、清潔能源等產品，有助台廠進一步與國外接洽，切入北美當地市場。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
大立光3008
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞