大立光法說、 9月出口統計、臺美經貿論壇 本周大事預告

大立光周四將召開法說會，外界聚焦四大重點，包括第三季財報、第四季與明年展望、車用及手機兩大事業開案進度，財政部預計周五公布 9 月進出口統計，可望寫下連 15 紅，另外，美國商機日暨臺美經貿論壇也即將在周二登場，由貿協協助台廠將產品外銷至美國，以下是本周大事預告：

大立光法說會受矚 外界聚焦四重點

大立光近來受手機客戶拉貨疲軟影響，股價連日下挫，上周收盤價僅 2135 元，創下近年來收盤新低，公司也即將在周四 (7 日) 召開法說會，外界關注四大重點，包括第三季財報，第四季與明年展望、車用及手機兩大事業開案進度。

其中，大立光第三季持續受零組件缺料影響，出貨產品主要為低規的 6P、7P 產品，價格與毛利表現偏低，外界緊盯大立光能否守住毛利率 60% 大關，另外，由於中國近來實施限電、限產政策，相關零組件廠生產也受限，也攸關客戶第四季拉貨力道。

台灣 9 月出口續旺 將寫連 15 紅 挑戰 400 億美元大關

財政部預計 8 日公布 9 月進出口統計，受惠全球終端需求暢旺，以及原物料價格上漲帶動下，台灣 8 月出口值創下單月新高，9 月隨著半導體等產品出口續旺，出口值可望寫下連 15 紅，單月將進一步挑戰 400 億美元大關。

美國商機日暨臺美經貿論壇周二登場 台廠迎商機

經濟部國貿局與外貿協會舉辦的 2021 美國商機日暨臺美經貿論壇將在周二登場，會中將由北美買主釋出採購需求，領域涵蓋資通訊、醫療生技、智慧機械、清潔能源等產品，有助台廠進一步與國外接洽，切入北美當地市場。