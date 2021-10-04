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【邱志昌專欄】中國改革殃及全球經濟！

首席經濟學家 邱志昌 博士
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邱志昌阿里巴巴馬雲互聯網中共電子遊戲騰訊

(聲明：本文相片與姓名在 Telegram 軟體被冒用，已向證券主管機關檢舉。)

壹、前言
(圖一：阿里巴巴股價周K線圖，鉅亨網)
(圖一：阿里巴巴股價周 K 線圖，鉅亨網)

從 2020 年 11 月 3 日阿里巴巴 CEO 馬雲，在其集團公司「螞蟻金服」金融互聯網將在華爾街上市前；在上海國際投資銀行金融論壇上，對華爾街投資銀行 CEO 高談闊論、大放厥詞，闡述中國大陸金融互聯網進步前瞻，並將中國銀行既有體系形容為「當鋪」。幾天之後與馬雲同時，有三位「螞蟻金服」高級主管，遭到中國金融監督委員會與人民銀行約談；「螞蟻金服」IPO 案就此無疾而終。正面傳聞是北京政府，不是要斬斷中國金融互聯網發展，而是要以實體架構與流程，去檢視「螞蟻金服」未來擴張後的風險管理；監管單位無法想像與預知，金融互聯網巨獸未來可能的發展。但未來還是會訂立一個「金融控股法」，讓「螞蟻金服」確實符合中國人民需求，指引中國正確金融業，對經濟發展正面幫助。但是對所有台灣企業家，對此一事件多認定，馬雲已經「中箭落馬」，感到中共政策之變化多端、錯愕與震撼。

貳、網路遊戲變成電子毒品、精神鴉片？掃蕩劣跡藝人！

在螞蟻金服事件後，中國對美中貿易、美中南海軍事危機；面對美國聯手歐盟對付中國，禁止使用華為 5G 通訊設備；且美國在軍事方面與印度、法國、日本、韓國等等形成印太軍事同盟備感壓迫。民主黨拜登繼川普後，延續反中戰略激烈程度有過之無不及。尤其是聯手盟國、以南海與台海為戰略區域、以日本為武力布局核心，似乎成當前美國對付中國戰術。這些情勢激起中共領導人危機感，據聞習近平對當前中國情勢，已定位為「戰爭狀態」。在面對這種內外交迫情境，中國第一線外交官員、及面對雙方軍事競賽，對外採取「戰狼姿態」，以硬碰硬、以強硬態度對付國際談判。而對內卻是嚴厲風行、承續 2013 年開始的反貪肅腐、將嚴厲管教邏輯導入社會風氣的改正。

中共總書記習近平不斷提醒大陸人民，當下中國是處於「戰時狀態」，開始對社會、教育、及炫富等不良示範、及主觀認為腐化人民的生活價值觀，進行前所未有的「糾正與剷除」。這種每日一件的調教，多無預警、也無先兆，龐大的官僚體系從上到下，面對這一些「芝麻小事」不敢絲毫怠慢，執行理念程度簡直到匪夷所思，不留情面地步。這種所謂力行戰時生活的步步驚魂，已被台灣每晚電視談話節目，詮釋為習近平為鞏固領導中心，掃蕩紅二代、修理富二代，對所謂江派人馬進行權力鬥爭；甚至已經論及這是「第二次文化大革命」了。

曾國藩曾說：風俗之厚薄奚自呼？自呼一、二人之心之所嚮而已。在今年 8 月 3 日，新華社旗下經濟參考報、突然報導中國大陸遊戲產業，已成電子毒品、精神鴉片；批判電子遊戲產業嚴重影響年輕人身心健康，使其人格發展受到虛擬世界影響，在成長過程中發生異常。新華網還舉例，一位未成年小孩偷媽媽銀行帳戶密碼後，在電子遊戲軟體沉溺，又在其中進行消費；每月花掉 1.2 萬到 4 萬人民幣等，嚴重影響家庭經濟。也有因為太投入電子遊戲，而養出無法自拔的暴力傾向，成為不愛念書與不想學習一技之長，長大之後生活陷入困境。因此下令每位成年人平日只能有，一個小時網路遊戲時間。而假日則有三個小時，若要上網則需要以 IP、或人臉辨識、實體身分確認等方式進入。由於此種事件指向大陸網易與騰訊這兩家上市公司，兩家公司在港上市股價從 2020 年底至今，已大跌 40% 以上；其中以網易股價跌得比較悽慘，投資人損失慘重。

(圖二：港股遊戲軟體網易股價線圖，鉅亨網)
(圖二：港股遊戲軟體網易股價線圖，鉅亨網)
叁、第三次分配共同富裕的財富分配改革？

同樣在 7 月底也開始，又突然傳出中共新華網媒體，準備整頓所謂「飯圈文化」，針對目標是所謂「劣跡藝人」。大多數藝人常常面對社或大眾，有些演藝影片、與某些無意中被捕捉到的私生活，多成為網民或媒體議題。如這些議題涉及負面道德與操守，則就可能會廣播電視管理部門列為「劣跡藝人」；一旦被列入「劣跡藝人」則可能完全馬上失掉，相關影片或電視播放機會與廠商產品代言、及所有實際演出機會。從 7 月開始至 9 月，傳出有關網信辦與廣電單位將進查辦的共有 26 位「劣跡藝人」。例如范冰冰「涉及逃漏稅」，柯鎮東與房祖名被冠上「吸毒」罪名，張哲翰則是「挑戰民族底線」、霍尊是「違背倫理道德」，宋東野與王學兵「涉嫌吸毒」等等，品行與操守多是不良示範。對「劣跡藝人」懲罰行動，是由網信辦強勢執行，即所謂「清朗行動」，以罰款、刑法審判、判刑、產品下架等方式；如鄭爽就被罰款 2.99 億人民幣。而曾在台灣紅極一時的趙薇，本來不在名單中；這 10 年來多已以投資股權為本業，但卻因曾涉足日本靖國神社，被處以五年市場禁入。這些由廣電單位與網信辦查辦行動，2021 年中起雷厲風行，也使遊走兩岸演藝人員人人自危、戰戰兢兢。

(圖三：騰訊股價周K線圖，鉅亨網)
(圖三：騰訊股價周 K 線圖，鉅亨網)

而令人更意外的是，在中共今 2021 年 8 月例行北戴河會議中，習近平又強調，中國已進入小康社會。為追求更進步生活，在面對當前國家社會變遷情勢下，需要進行「第三次財富分配」；也就是進入共同富裕改革。總稅務局將收入年所得 50 萬人民幣，也就是年收入約新台幣 160 萬元者以上者，列入富裕家庭；中共中央未來將以這些富裕家庭稅收，透過有效方法補貼與分配到低層收入者。中共中央將這次共同富裕，詮釋為「第三次財富分配」工程。也希望所得較高者，能以實際行動造福施惠於低所得家庭。當政策喉舌媒體揭露這個政策信息後，中國富豪們也慌了、趕快迫不及待紛紛慷慨解囊，宣布在一定期間中將提供數以百億、或千億人民幣參與所謂共同富裕工程改革。例如港股股王騰訊主席馬化騰，8 月中就捐出 1,000 億人民幣，啟動專項計畫；以該公司的數位科技能力，致力於基層醫療體系、教育均衡發展、低收入人群增加收入等。阿里巴巴也在 9 月初也不敢落人後，也捐出 1,000 億人民幣，助利於共同富裕；馬雲並指派阿里公司執行長 CEO 張勇，親自擔任這個小組的小組長；大陸台商也受到這次共同富裕的影響，趕緊成立慈善基金會參加共同富裕運動，富豪們爭先恐後、慷慨解囊、深怕被指名道姓。

而在中國最富裕地方廣東深圳地區，至今約有近 80 家公司、如中國平安公司、中國銀行在對香港與上海、深圳交易所的報告中，多提到共同富裕。中共中央財務辦公室副主辦官員，還詮釋共同富裕觀念。他們說共同富裕要靠共同奮鬥，鼓勵勤勞致富、「先富帶後富」、不是「殺富濟貧」；第三次財富分配建立在自願的基礎上，不是強制、國家的租稅政策要給予鼓勵，達到改善分配結構的效果；中共並指定浙江省為共同富裕的試驗區。將增加房產稅、遺產稅與完善國企高層薪水制度等，建立回報機制、鼓勵企業家捐錢、完成三次分配社會財產。浙江政府還訂出一個計畫目標，要將目前全省人民的年可支配所得，由約 52,000 人民幣，到 2025 年之後達到 75,000 人民幣，並將城鎮差異倍數拉近到 1.9 倍之內，失業率要控制在 5.5% 以下，一時之間又掀起邁向共同富裕浪潮。

肆、結論：政策執行已走火入魔，觸及全球經濟金融敏感神經！

在馬克斯共產主義中，工人與農民多是無產階級；馬克思認為，無產與工人階級多是被資本家所利用的工具。因此資本家與無產階級會有階級鬥爭，大家多要搶奪生產資源與所得收入。因此當無產階級專政後，資本家會成為被無產階級鬥爭對象，進行財富重分配；人類社會長期如此變遷起落。而中國已經從社會主義經濟改革，進步到現在看不到所謂公平分配影子了，因此鐘擺要向左傾斜到共產路線，不然無產階級是會起來鬧革命的。

(圖四：台股股價加權指數日線圖，鉅亨網)
(圖四：台股股價加權指數日線圖，鉅亨網)

近期中國對諸多涉及經濟或社會政策，皆以突發及快速執行模式落實，令人心跳急速、常冒出一身冷汗。就如 2021 年 9 月底、上周 9 月 26 日華北與東北地區，才剛發出即將執行停電措施；一天之後 9 月 27 日、突然馬上啟動限電與停電。中央與地方多可早有具體規劃方案，但是一般企業與家庭，卻無法確知啟動時間。資本市場受此突發性事件影響，股價即刻受到重擊。但此次發改委停電政策，在第二天中共國慶就遭遇到挑戰。包含中國國務院總理李克強與政治局常委韓正等人，皆出面否認、在即將入冬之際不會任意遂行斷電政策；但誰又知道明天又有甚麼，減碳去汙染的措施要端出來？

上述的所有事件，若要以中美戰爭陰謀論，或以對資本走資派權力鬥爭、政治意識形態詮釋，則著實令人膽顫心寒、看不見中國經濟發展長期視野。但若以單純解讀，卻慢慢見到它基本動機，其實就是逐漸、或暫時放棄對物質生活追求；放緩 GDP 成長腳步。以一個五年經濟計畫時間，先彌補或建構精神面，未來可健康發展環境與教育方式，國家競爭力真正提高，非僅僅是傷人又不利己的作為。這樣的一系列震撼教育，或許可使汲汲營營、追求財富的股市暫時冷卻；但類似措施風行草偃，例如限電措施對產業的供應鏈帶來困擾。且電力不足也將挑撥全球能源供需平衡，造成石油與天然氣價格飆升，卻成為多頭心頭大患。希望中共中央穩紮穩打，降低其突兀政策作為，讓港股、深滬股市回到平靜軌道。若此則美、台股也多會重啟多頭行情。

(聲明：本文無任何政治偏好，理性詮釋中國改革，期盼國際經濟免受驚嚇。)

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