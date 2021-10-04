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鉅亨美股雷達：小摩看壞阿里營收增長前景、Jefferies看好IBM搶雲端市場大餅

鉅亨網新聞中心
鉅亨美股雷達　(圖片：AFP)
鉅亨美股雷達　(圖片：AFP)
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鉅亨美股雷達蔚來阿里巴巴IBM

美股重要看點：

美股市場週一 (4 日) 聚焦，美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 將於今天晚間公布外界等待已久的美國對華貿易政策。

中國駐美國大使秦剛上週五 (1 日) 亦表示，美中在磨合中尋找新的相處之道，雙方都應做出努力，避免誤解、誤判和意外衝突，推動美中關係重回正軌。

美股前一交易日漲跌：

  • 道瓊指數上漲 482.54 點，或 1.43%，收 34,326.46 點。
  • 那斯達克指數上漲 118.12 點，或 0.82%，收 14,566.7 點。
  • 標普 500 指數上漲 49.5 點，或 1.15%，收 4,357.04 點。
  • 費城半導體指數上漲 3.1 點，或 0.09%，收 3,261.2 點。

今日重要總經數據：

  • 美國 8 月耐用品訂單月增率終值，市場無預期值，前值為 1.8%。
  • 美國 8 月工廠訂單月增率，市場預期 1.0%，前值為 0.4%。

重要個股動態：

1. 蔚來 (NIO-US)

蔚來重新成為交車量最高的造車新勢力，至少是在 9 月份。

儘管生產受到晶片荒影響，9 月份蔚來交車量報 10628 輛，年增大幅增長 126%，並遠高於 7 月份和 8 月份交車數據；先前蔚來 8 月份交車量報 5880 輛，低於小鵬汽車的 7214 輛。

回顧第三季，蔚來交車量累計高達 24439 輛，比去年同期翻了一倍，並超過市場預期交車量 2.25 萬至 2.35 萬輛區間。

AAPL 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
AAPL 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

2. 阿里巴巴 (BABA-US)

摩根大通分析師 Alex Yao 在最新研報中表示，對未來幾季阿里巴巴於中國內地的電子商務增長前景更為謹慎，預期中國電子商務成交總額和營收將僅能增長個位數，且這將成為未來幾季的新常態。

由於 84 % 的中國電商消費者都是阿里巴巴用戶，故阿里巴巴平台占到中國人均可支配收入高達 29%，但 Alex Yao 認為，近期這些數字已沒有增長空間。

Alex Yao 認為，阿里巴巴大力投資數個領域的計劃，將會衝擊近期毛利率，Alex Yao 對阿里巴巴 2022 和 2023 財年調整後每股盈餘 (EPS) 的預期比華爾街平均預期要再低 17% 和 18%。

但 Alex Yao 強調，儘管前景不佳，阿里巴巴仍然是被低估的，並給予跑贏大盤評級和每股 255 美元目標價，這意味著未來 12 個月間，阿里巴巴還有 72% 的潛在上漲空間。

BABA 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
BABA 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

3. IBM (IBM-US)

投資機構 Jefferies 分析師 Kyle McNealy 最新將 IBM 納入研究覆蓋範圍，並給予 IBM 買進評級和每股 170 美元目標價。

Kyle McNealy 在研報中表示，預計 IBM 營收將恢復不錯的增長力道，並發現美國經濟從疫情中復甦的同時，美股企業也致力於數位化轉型，故推動 IBM 產品需求強勁增長，而經過數年轉型後，看好 IBM 增長將超過預期，股價催化劑將是雲端運算在美國企業內的普及，以及最近 IBM 的戰略舉動和先進的雲端運算產品。

Kyle McNealy 表示，IBM 正處於諸多重要科技趨勢的交匯點，例如雲端服務、資訊安全、大數據分析、人工智慧。

據一份企業消費調查報告顯示，IBM 是當前美國第三大被企業考慮最多的公共雲服務提供商，僅次於微軟和亞馬遜。

IBM 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
IBM 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

 

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