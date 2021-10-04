鉅亨美股雷達：小摩看壞阿里營收增長前景、Jefferies看好IBM搶雲端市場大餅

美股重要看點：

美股市場週一 (4 日) 聚焦，美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 將於今天晚間公布外界等待已久的美國對華貿易政策。

中國駐美國大使秦剛上週五 (1 日) 亦表示，美中在磨合中尋找新的相處之道，雙方都應做出努力，避免誤解、誤判和意外衝突，推動美中關係重回正軌。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 482.54 點，或 1.43%，收 34,326.46 點。

那斯達克指數上漲 118.12 點，或 0.82%，收 14,566.7 點。

標普 500 指數上漲 49.5 點，或 1.15%，收 4,357.04 點。

費城半導體指數上漲 3.1 點，或 0.09%，收 3,261.2 點。

今日重要總經數據：

美國 8 月耐用品訂單月增率終值，市場無預期值，前值為 1.8%。

美國 8 月工廠訂單月增率，市場預期 1.0%，前值為 0.4%。

重要個股動態：

1. 蔚來 (NIO-US)

蔚來重新成為交車量最高的造車新勢力，至少是在 9 月份。

儘管生產受到晶片荒影響，9 月份蔚來交車量報 10628 輛，年增大幅增長 126%，並遠高於 7 月份和 8 月份交車數據；先前蔚來 8 月份交車量報 5880 輛，低於小鵬汽車的 7214 輛。

回顧第三季，蔚來交車量累計高達 24439 輛，比去年同期翻了一倍，並超過市場預期交車量 2.25 萬至 2.35 萬輛區間。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 阿里巴巴 (BABA-US)

摩根大通分析師 Alex Yao 在最新研報中表示，對未來幾季阿里巴巴於中國內地的電子商務增長前景更為謹慎，預期中國電子商務成交總額和營收將僅能增長個位數，且這將成為未來幾季的新常態。

由於 84 % 的中國電商消費者都是阿里巴巴用戶，故阿里巴巴平台占到中國人均可支配收入高達 29%，但 Alex Yao 認為，近期這些數字已沒有增長空間。

Alex Yao 認為，阿里巴巴大力投資數個領域的計劃，將會衝擊近期毛利率，Alex Yao 對阿里巴巴 2022 和 2023 財年調整後每股盈餘 (EPS) 的預期比華爾街平均預期要再低 17% 和 18%。

但 Alex Yao 強調，儘管前景不佳，阿里巴巴仍然是被低估的，並給予跑贏大盤評級和每股 255 美元目標價，這意味著未來 12 個月間，阿里巴巴還有 72% 的潛在上漲空間。

BABA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. IBM (IBM-US)

投資機構 Jefferies 分析師 Kyle McNealy 最新將 IBM 納入研究覆蓋範圍，並給予 IBM 買進評級和每股 170 美元目標價。

Kyle McNealy 在研報中表示，預計 IBM 營收將恢復不錯的增長力道，並發現美國經濟從疫情中復甦的同時，美股企業也致力於數位化轉型，故推動 IBM 產品需求強勁增長，而經過數年轉型後，看好 IBM 增長將超過預期，股價催化劑將是雲端運算在美國企業內的普及，以及最近 IBM 的戰略舉動和先進的雲端運算產品。

Kyle McNealy 表示，IBM 正處於諸多重要科技趨勢的交匯點，例如雲端服務、資訊安全、大數據分析、人工智慧。

據一份企業消費調查報告顯示，IBM 是當前美國第三大被企業考慮最多的公共雲服務提供商，僅次於微軟和亞馬遜。