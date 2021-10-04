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【袁志峰專欄】美股趨波動，宜審慎投資

袁志峰
【袁志峰專欄】美股趨波動，宜審慎投資。(圖：AFP)
【袁志峰專欄】美股趨波動，宜審慎投資。(圖：AFP)
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港股中遠海發海運阿里科技股

今天推介 - 中遠海發 (2866), 上日收市 $1.55

1) 股市前景

港股上周四下跌，國內長假期前夕，成交顯著減少，頭部科技股跌幅較大，主要受制美國債息上升，阿里 (9988) 盤中再創新低。中國四季度經濟增長及企業盈利因為限電將有所放緩，間接影響股市表現。歐美能源價格上升會增加通脹壓力，推升美債息率，近日美股波幅擴大，“慢牛” 模式已變，投資港股宜慎審。

今天推介是中遠海發 (2866) — 集團主要從事船舶租賃和集裝箱製造業務，今年上半年持續經營業務收入及盈利達 129.2 億元 (人民幣 · 下同) 及 124.2 億元，分別同比增長 202% 及 183%，每股中期盈利為 0.198 元。其中集裝箱製造業務收入達 100.7 億元，同比增 395%，佔總收入 78%。由於航運業經營環境維持良好，估計全年盈利增長理想。現價為中期盈利的 6.5 倍，對應市賬率 0.58 倍，股息率 4.3 厘，估值吸引。維持買入建議，目標價 1.80 港元，止損價 1.45 港元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 169 點，早盤弱勢震盪，最多曾跌 317 點，午後上揚並曾收復失地，尾市再次回軟，收報 24575 點，跌 87 點或 0.4%。成交額按日減 7% 至 1151 億元，9 月份日均成交額 1524 億元。港股通南向資金暫停交易，9 月淨買入 181 億元，8 月淨賣出 198 億元。全月計，恒指跌 5.0%。

藍籌股 22 升 36 跌 2 持平。碧桂園服務 (6098)、華潤置地 (1109) 及九龍倉置業 (1997) 升逾 5%、4% 及 3%，為表現最好藍籌。李寧 (2331)、申洲國際 (2313) 及中生制藥 (1177) 升逾 2%。碧桂園 (2007) 及龍湖集團 (960) 升 2%。阿里 (9988) 跌逾 4%，盤中創歷史新低，為跌幅最大藍籌。小米 (1810) 及信義玻璃 (868) 跌近 3%。中信股份 (267) 及中國平安 (2318) 跌逾 2%。

恒生科指跌 1.3%，收報 6101 點，成份股 10 升 20 跌。大型科技股全線下跌，快手 (1024) 及百度 (9888) 跌 2%，阿里 (9988)、京東 (9618) 及小米 (1810) 跌 3%-4%，為跌幅最大成份股。比亞迪電子 (285)、嗶哩嗶哩 (9626) 及聯想 (992) 跌逾 2%。中芯國際 (981) 及 ASM 太平洋 (522) 跌近 2%。明源雲 (909)、海爾智家 (6690) 及金山軟件 (3888) 升逾 4%、3% 及 2%，為升幅最大成份股。阿里健康 (241) 及汽車之家 (2518) 升 2%。全月計，恒生科指跌 7.7%。

板塊方面，軟件、物管、航運、煤炭、鋼鐵、燃氣、有色金屬、醫藥及生物科技股逆市上升。融創服務 (1516)、越秀服務 (6626) 及金科服務 (9666) 升逾 5%、4% 及 3%。中遠海控 (1919)、中遠海發 (2866) 及太平洋航運 (2343) 升 2%-4%。中國神華 (1088)、中煤能源 (1898) 及兗州煤業 (1171) 升 3%-4%。鞍鋼 (347)、重鋼 (1053) 及首鋼資源 (639) 升 3%-4%。中國燃氣 (384)、新奥燃氣 (2688) 及華潤燃氣 (1193) 升逾 2%。中國鋁業 (2600) 及江西銅業 (358) 升 2%。中生制藥 (1177) 及百濟神州 (6160) 升逾 2%。

周四上証指數高開 0.15%，已是全日低位，早盤窄幅震盪，午後上揚，最多曾升 1.0%，收報 3568.17 點，升 0.9%。深証成指升 1.6%，科創 50 指數升 1.7%。滬深兩市總成交約 9500 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 1300 億元。滬深股通北向資金轉淨買入約 10 億元，9 月淨買入 305 億元，8 月淨買入 269 億元。全月計，上証指數升 0.7%，深証成指跌 0.1%。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家統計局公布，9 月製造業採購經理指數 (PMI) 挫至 49.6，屬去年 2 月新冠肺炎疫情高峰期後首次墜入收縮區，其中 5 個分類指數（生產、新訂單、原材料庫存、從業人員和供應商配送時間）全部處於 50 盛衰線之下。(信報)

澳門 9 月博彩收入 58.79 億元，按年多 1.7 倍，按月增長超過三成，惟仍低於市場預期。上月日均博彩收入約 1.96 億元，若單計最後 11 日，受到疫情影響，券商估算此段時期的日均博彩收入跌至只有 9800 萬元。今年首 9 個月，澳門博彩收入合計錄得 677.87 億元，按年增長 75.6%。(信報)

美國個人消費開支平減指數（PCE），8 月按年升 4.3%，創 1991 年以來最大漲幅，高過預期及 7 月的 4.2% 升幅；核心 PCE 連續兩個月升 0.3%，按年增 3.6%。(信報)

歐羅區 9 月份消費物價指數（CPI）初值按年升 3.4%，漲幅超過預期的 3.3%，其中能源按年飆逾 17%，期內扣除能源和食品的核心 CPI 升 1.9%，為 2008 年以來最快增速。(信報)

4) 個股訊息

據上交所網站披露，聯想集團 (992) 科創板上市申請獲受理，公司已提交科創板公開發行存託憑證招股說明書（申報稿），或成為首家紅籌股以中國存託憑證（CDR）方式回 A 股上市。據報，公司擬發行不超過 13.38 億單位的 CDR，集資 100 億元人民幣。(信報)

 外電報道，中海油 (883) 有意增購巴西國家石油公司 Petrobras 的 Buzios 油田的額外 5% 股權，作價 20.8 億美元，交易有待巴西反壟斷監管機構及石油監管機構等批准。(信報)

 

有關選股表現，歡迎閲覧本公司的港股模擬交易組合： anuesec.com/zh-HK/Page/dt-model

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