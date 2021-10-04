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滿頭花白是疾病象徵！快快牢記4大重點養髮穴位

早安健康
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早安健康疾病象徵養髮穴位

文／早安健康編輯部

有人說「白髮是智慧的象徵」，或許是因為一般人開始白髮時，年紀通常也偏高，正好人生經驗豐富而已。不過若要說「白髮是疾病的象徵」，中西醫都能看出端倪，而且除了少年白多半與先天體質有關，不同區域白髮，中醫解讀其意義大不同；而從西醫來看，白髮可不是單純一笑置之的外觀問題，最嚴重的可能病因，是會危及生命的！

 

中醫從白髮區域看出病灶

❶兩鬢

太陽穴後方與耳朵之間的區域，是最常見長出白髮的地方。兩鬢長白髮通常代表肝鬱血虛、肝火太旺。中醫師樓中亮表示，兩鬢白髮通常體質偏燥，或者是情緒急躁。中醫師李思儀表示，兩鬢是三焦經與膽經經過的區域，白髮會反應出情緒、壓力的問題，以及生活作息不正常。

 

❷頭頂至後腦

樓中亮指出，這個區域任督二脈交會，長出白髮代表腎氣虛弱，另外後腦會有膀胱經經過，代表泌尿、生殖系統也有狀況。李思儀表示，大部份人白髮會從頭頂與兩側慢慢往後方延伸，也就漸漸步入老化，如果一開始在後腦就長出大量白髮，有可能老化提早報到。

 

❸前額

前額開始長出白髮，通常代表脾胃消化功能方面的問題。樓中亮說，脾胃失調或虛弱，通常是因為三餐飲食不調或生活作息不規律引起，情緒壓力也有影響。值得一提的是，一時的手術、大病等情況，也可能造成脾胃氣虛的情形。

 

養髮重點穴位按摩

百會穴

位置：位於頭頂正中間。

功能：促進頭皮氣血循環，也能改善頭脹、貧血、疲勞、舒緩壓力等。

方法：每穴按壓 5 秒再放開，重複 30 下，一天兩次。

 

 

頭維穴

位置：位於額頭兩角，深入髮際約 0.5 寸 (約拇指一半的寬度)。或五指併攏放在太陽穴上，中指所指位置即是。

功能：M 字型掉髮的問題可多按壓此穴道，且可促進頭皮血液循環防止掉髮。

方法：每穴按壓 5 秒再放開，重複 30 下，一天兩次。

 

血海穴

位置：位於膝蓋斜上方，先屈膝九十度，將手掌貼在膝蓋上，拇指與其他四指約成四十五度，此時拇指尖處即是血海穴。

功能：有顧名思義就是氣血彙集之處，活血化瘀、通絡止痛的效果。

方法：每穴按壓 5 秒再放開，重複 30 下，一天兩次。

 

 

三陰交穴

位置：踝關節上方四橫指處的小腿骨後方的位置 凹陷處。

功能：肝經、脾經與腎經在小腿下半部交會的穴位，調節全身氣血的效果明顯。

方法：每穴按壓 5 秒再放開，重複 30 下，一天兩次。

 

原文引自：白髮看出動脈硬化風險，高 4 倍骨鬆機率，4 穴位養肝護腎脾

 

 

來源：《早安健康》10 月號

更多精彩內容請至 《早安健康

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