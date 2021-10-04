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重點不是「洗髮」！七個步驟洗對頭才對秀髮最好

早安健康
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早安健康七個步驟對秀髮最好

文／早安健康編輯部

你的洗髮方式正確嗎？ 空氣汙染、日曬雨淋、汗流浹背......，每個人回到家都想把頭髮與身體沖洗乾淨。講起洗髮大家往往都很在意洗髮精的成分會不會傷害頭髮，或是護髮、潤髮有沒有用？該怎麼做等，卻沒有人發現自己的洗髮概念是錯的！

皮膚專科醫師彭賢禮說，許多人以為洗頭是要把頭髮洗乾淨，其實真正清潔的重點是頭皮！為什麼頭皮要比頭髮重要？因為能長出頭髮的毛囊就位於頭皮上，頭皮要保持健康，才能維持頭髮順利成長，如果頭皮髒汙、油膩、充滿有害物質，毛囊受損，輕則縮短頭髮生長周期，重則損害毛囊，甚至造成毛囊消失，頭髮就再也長不出來了。

更驚人的是，彭賢禮說 因為搞錯目的，99％的人洗頭方法都是錯的。到底正確洗頭方式為何？

 

1. 洗髮前，先用梳子梳理一下頭髮，一方面打開糾結，順便頭皮按摩。

 

2. 用溫水沖濕頭髮，約沖一分鐘左右，先將一些容易沖刷走的髒汙洗淨。

 

3. 將洗髮精倒在手上，揉搓起泡，不要直接倒在頭上，可能造成頭皮局部接觸到大量洗髮精。安南醫院皮膚科暨美容中心主任廖怡貞醫師受訪時指出，洗髮精用量不必多，倒出來大約十元硬幣大小即可。

 

4. 藉著洗髮精，用指腹清洗、按摩頭皮。敏家診所院長劉國麟醫師表示，長髮的人要從髮根往髮尾方向，指腹以 Z 字型運動方式前進。彭賢禮說，頭皮清潔完再用泡沫清潔頭髮。

 

5. 用溫水沖洗掉頭皮與頭髮上的泡沫，不要有泡沫殘留，以免引發過敏不適。

 

6. 以上各步驟重複一次，可將頭皮洗淨。第二次洗頭，洗髮精用量還可以再少一點。

 

7. 用毛巾與吹風機讓頭髮保持乾燥。

 

原文引自：洗頭關鍵是頭皮！正確 7 步驟，99％都錯在這點！

 

 

來源：《早安健康》10 月號

更多精彩內容請至 《早安健康

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