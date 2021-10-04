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梳頭就能防白髮掉髮，活絡氣血先掌握2要點

早安健康
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早安健康防白髮掉髮活絡氣血

文／早安健康編輯部

想到頭髮的保養，大家想到第一步一定是洗頭，但中醫不這麼認為。臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師謝旭東表示，中醫養生強調「頭髮宜常梳，不宜勤沐」，意思是常梳頭比常洗頭要好，原因在於太頻繁洗頭會讓氣血壅滯於腦；相對地，梳頭可以活絡經過頭部的經脈。

中醫經脈理論中，有六條經絡名稱有「陽」，這六條都會匯聚在頭部，其中足少陽膽經與足太陽膀胱經會經過頭髮生長位置；另外重要的督脈則是從頭部正中間向背後一路延伸下去。走臉部路線的經脈可以靠雙手搓熱、臉部按摩的方式保養，而膽經、膀胱經與督脈用梳頭的方式就比較方便。

敏家診所院長劉國麟醫師也表示，頭皮這層皮膚與身體其他部位不同，其中一點是頭皮之下沒有肌肉，因此頭皮相對來說比較堅韌，特別是頭頂區域，底下有一片很緊的筋膜，這些情況都容易造成血液循環不良。

 

 

梳頭按摩 2 要點

那麼要怎麼進行梳頭按摩呢？很簡單，拿著梳子從前額往後腦方向梳就行了。經過一段時間梳頭，頭皮會有一種舒暢的感覺，這樣就表示梳頭有效！

要注意的是，梳頭按摩重點不在動作，而是次數與梳子的選擇。你一定聽過，每天梳頭一百下，就能通經脈促循環，算一下不過是從左到右、來回五個回合而已，感覺並不多。

不過皮膚專科醫師彭賢禮不贊同，他認為太頻繁梳頭讓頭髮持續受到摩擦，頭髮角質層容易受到損害，頭髮也很容易斷裂、失去光澤、毛躁，因此不用刻意梳到一百下。

 

另一個重點是選擇適合的梳子：

1. 避免塑膠梳子：彭賢禮指出，市售梳子很多都是塑膠材質，梳頭時容易產生靜電或是頭髮打結，容易拉扯損傷頭髮，建議選用木質或牛角材質的梳子。南韓掉髮治療醫師方基浩說，柔軟的橡膠材質對頭皮更好。假如使用木頭梳子，也要選比較不硬的。太硬的梳子容易刺激頭皮。

 

2. 梳齒密度：彭賢禮表示，髮質較硬或髮量較多者，可以選擇梳齒密度較大的；頭髮較軟或較少的可選梳齒較稀疏的。

 

3. 梳齒末端：各種材質的梳子都有可能梳齒末端是尖細的造型。彭賢禮推薦梳齒末端有圓形珠的較佳，因為不會不慎刮傷頭皮。他不推薦常見的鬃毛材質梳子，原因也是在於鬃毛太細太刺，可能刮傷頭皮。

 

原文引自：梳頭防白髮掉髮，醫：材質和方向正確才能活絡氣血

 

 

來源：《早安健康》10 月號

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