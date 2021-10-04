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【Wen姐筆記】獵殺紅色十月警報未解 反彈密碼判強弱

Wen姐
獵殺紅色十月警報未解 反彈密碼判強。(圖：AFP)
獵殺紅色十月警報未解 反彈密碼判強。(圖：AFP)
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台股盤前盤勢

儘管上周五美股出現強彈，但道瓊指數仍未能收復月季線，台股上周五外資狂倒貨 396 億元，讓加權指數以 16570.89 點作收，成交值放大至 3451 億元，創下 9 月以來新低。台股今日將有反彈機會，不過目前已摜破 5 條短中期均線，在尚未出現明確止跌訊號前，獵殺紅色 10 月警報仍未解除! 多方反彈強弱分界為 16777 點。關鍵點位為 16626、17023 與 16814 點。

今日台股如隨美股反彈開高，多方首要必須搶回 16600 點城池，才有機會展開反彈，16600 點兩端哨站為 16626 與 16588 點，當然只有收復 16600 點城反彈絕對不夠力，最好能夠連 16653 與 16700 點城池都迅速站穩，16700 點兩端哨站為 16688 與 16722，而多方要展現強勢的反彈企圖，必須連 16747 與 17800 城池點都收復，16800 點兩端哨站為 16777 與 16814 點。收復 16800 點城池，多方還有機會反攻 17000 點。而短多要搶回控盤權，最好能在 3 日內收復 16853 與 16900 點城池，16900 點兩端哨站為兩端哨站為 16888 與 16919 點。16945 至 17000 點城池收復，多方 10 月才有繼續反攻機會，17000 點兩端哨站為 16988 與 17023 點。

但如 16588 點棄守，反彈明顯偏弱，將往 16555 與 16500 點靠近! 16500 點兩端哨站為 16520 與 16488 點! 再棄守中線偏弱，提防空方再度發動攻勢，下方重要關鍵密碼為 16455 與 16400 點城池，16400 點兩端哨站為 16422 與 16386 點。

台股今日如出現反彈，投資人宜儘速檢視持股，反彈強度是否足夠? 至少必須收復上周五黑棒高點，或是站回 5 日均線，才有像樣的反彈機會。在空襲警報未解除前，整體多單持股水位仍不宜偏高，保護資金部位仍為當下要務! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)

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