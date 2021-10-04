恒大無預警停牌衝擊 台股變臉跌162點收16408點

近來國際利空消息連環爆，今 (4) 日又傳出恒大集團無預警停牌，台股隨之變臉，跟隨港股翻黑，一度下跌近 200 點，摜破 16400 點，電子股普遍倒地，貨櫃三雄再度遭到空方狙擊、全面打入跌停，部分傳產及觀光族群仍獲資金點火，終場指數下跌 162.54 點，收在 16408.35 點，續創 1 個半月新低，成交值 2995.41 億元。

電子股無力反攻，台積電一路在盤下震盪，終場小跌 0.3%，收 572 元；聯電開高走低，面臨 60 元保衛戰，跌幅 2.8%；台達電、國巨、瑞昱、日月光投控、華邦電、宏碁、友達等指標股，賣壓都相當沉重。

航運為盤面最弱勢族群，貨櫃三雄連續 2 個交易日打入跌停，陽明失守百元關卡，散裝股表現兩樣情，四維航、台航、慧洋 - KY、正德等股價暴跌，但裕民、中航、新興卻獲得買盤進駐，而台驊投控、志信、榮運、中櫃等多檔，賣壓紛紛出籠，上市運輸類股指數終場大跌逾 7%。

明 (5) 日起，山林、海濱活動及農林漁牧工作者，在空曠處無須戴口罩，市場預期有利雙十連假出遊熱潮，加上五倍券上路在即，觀光業第四季營運可望自谷底爬升，旅行社、飯店等解封概念股今天股價齊歡呼，易飛網、山富盤中亮燈漲停，五福、力麗店、雄獅、夏都、晶華等多檔也強勢表態。觀光運輸類股指數終場上漲 1.7%。

其他傳產股方面，台塑集團股今天奮力撐盤，但台聚集團股湧現調節賣壓，國喬、聯成、台苯等塑化股均震盪走跌；中鋼領跌鋼鐵股，春源、中鴻、燁輝、官田鋼、志聯、彰源等重挫逾半根停板。