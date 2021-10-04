〈書摘〉回撒哈拉定居這些年來，我一直有著「三毛情結」。

二○一○年底，我前往摩洛哥人權組織工作，因緣際會走入撒哈拉，自此深深愛上廣袤瑰麗大漠，也認識了貝桑，我先生，一個撒哈拉土生土長的遊牧民族貝都因人。二○一五年，我們走入婚姻，定居沙漠觀光勝地梅如卡（Merzouga），以撒哈拉深度導覽與生態旅遊維生，這樣的際遇讓我被臺灣人稱為「現代三毛」。

我相當不以為然，雖然三毛和荷西真摯不渝的愛情與其撒哈拉經驗，是我整個成長過程聽聞最美的傳奇之一，然而我所面對的撒哈拉飽受氣候變遷之苦，身邊是因長年乾旱而一窮二白的遊牧民族，是沙漠觀光與環境生態之間的衝突，偶爾還得面對荒謬淺薄的觀光客，更不用說快讓異族媳婦喘不過氣來的傳統家族包袱。

不時遇見華文世界的遊客，手中捧著一本《撒哈拉歲月》，前來尋找「三毛的撒哈拉」，帶導覽之餘，我不忘潑冷水，指出當年三毛所在之處是阿尤恩（La?youne，即三毛書中的阿雍），可我們人在梅如卡，兩地相距一千兩百八十公里。遊客興致絲毫未減，直說：「只要能見到『三毛的撒哈拉』，我就滿足了，趕快帶我去沙丘，我要跟三毛的書合照！」這讓我愈發困惑，到底什麼是「三毛的撒哈拉」？

有天，貝桑對我說，他爸媽是西撒哈拉（Sahara Occidental）來的，早年因為乾旱不解，舉家追著雲、雨及水草遷徙，終於定居梅如卡，走入觀光業，但他姊姊整個家族都住阿尤恩，問我要不要和他一塊兒去探親？

想起自己的「三毛情結」，心一橫，我決定跟他走這一遭！萬萬想不到，這一去，竟一路走到摩洛哥與茅利塔尼亞邊界的蓋爾蓋拉特（Guergerat），爾後數度往返，慢慢摸索出三毛足跡與西撒樣貌。

來源：時報出版