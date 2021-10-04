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晶碩9月、Q3營收再締新猷 前9月已超越去年全年

鉅亨網記者劉韋廷 台北
晶碩9月、Q3營收再締新猷，備戰雙11購物節商機。(鉅亨網資料照)
晶碩9月、Q3營收再締新猷，備戰雙11購物節商機。(鉅亨網資料照)
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晶碩生技醫療隱形眼鏡和碩雙11

和碩 (4938-TW) 旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 9 月營收在遞延訂單出貨下，首度衝破 6 億元大關，達 6.04 億元，推升第三季營收達 15.13 億元，前 9 月營收更達 40.41 億元，已超越去年全年，且單月、單季與前 9 月營收全寫新高，表現亮眼。

晶碩 9 月合併營收 6.04 億元，月增 27%、年增 58.8%，第三季營收 15.13 億元，季增 9.6%、年增 50.1%，累計今年前 9 月營收 40.41 億元，年增 57.5%，單月、單季、前 9 月營收均改寫歷史新高。

晶碩近年持續受惠中國、日本客戶需求增加，代工需求穩健，國內則主打自有品牌，雖然第二季受國內疫情影響，但營運已自 8 月起逐步恢復，9 月重回正軌。

因應客戶需求，晶碩上半年持續以每季 1000 萬片月產能進行擴充，截至 7 月底月產能已達約 6000 萬片，展望下半年，晶碩僅透露，將視客戶需求安排擴產計畫，但未來不會再透露產能增幅，至於大溪新廠則持續建置中。

展望第四季，晶碩看好進入傳統銷售旺季，加上中國雙 11、雙 12 等購物節將登場，客戶拉貨動能轉強，台灣自有品牌營運也逐步恢復，對營運正向看待，法人則看好，晶碩全年仍將維持全年逐季成長走勢，單月營收也可望再寫新猷。

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