 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈焦點股〉口罩令鬆綁 觀光股解封行情樂翻

鉅亨網新聞中心
〈焦點股〉口罩令鬆綁 觀光股Q4迎解封行情樂翻。(鉅亨網資料照)
〈焦點股〉口罩令鬆綁 觀光股Q4迎解封行情樂翻。(鉅亨網資料照)
Tag
觀光口罩指揮中心台股旅行社飯店

疫情指揮中心宣布，明 (5) 日起山林、海濱活動及農林漁牧工作者，在空曠處無須戴口罩，市場預期有利雙十連假出遊熱潮，加上五倍券上路在即，觀光業第四季營運可望自谷底爬升，旅行社、飯店等解封概念股今 (4) 日股價齊歡呼，易飛網 (2734-TW)、山富 (2743-TW) 盤中亮燈漲停，雄獅 (2731-TW)、五福 (2745-TW)、夏都 (2722-TW)、晶華 (2707-TW) 等多檔也強勢表態。

雖然秋冬為國旅往年淡季，但隨著本土疫情持續零確診，國內旅遊管制進一步鬆綁，加上五倍券、國旅券、好食券等政策即將上路，可望助威觀光業第四季營收回溫，在市場買盤提前進駐下，激勵上市觀光類股指數勁揚逾 4%，站穩百點之上，最高來到 104.05 點，創波段新高，漲幅為各類股之冠。

旅行社方面，雄獅早盤一度逼近漲停價，最高來到 91.2 元，盤中漲幅略微收斂至 5% 左右；鳳凰同步勁揚逾 9%，最高來到 45.3 元，午盤漲幅縮至 4%；易飛網直奔漲停價 23.85 元；五福、山富等漲勢也相當強勁。

飯店股同步吸引買盤青睞，夏都強漲逾 9%，晶華、六福、遠雄來、雲品、寒舍、國賓、老爺知、海灣、力麗店等，均獲得資金進駐，此外，婚宴業者新天地、御頂等也有 3-5% 的漲幅。

近來疫情穩定，10 月 5 日起，開放農林漁牧工作於空曠處工作，無須戴口罩，但應隨身攜帶口罩，並應與他人均保持社交距離。另外，於山林 (含森林遊樂區)、海濱活動，無須戴口罩，但應隨身攜帶口罩，並應與他人均保持社交距離。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
易飛網2734山富2743雄獅2731五福2745夏都2722晶華2707遠雄來2712力麗店5364老爺知5704
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞