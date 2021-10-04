 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

中國能源轉型勢在必行 三大產業搭成長趨勢

鉅亨網記者王莞甯 台北
中國今年加強落實能耗雙控政策。(圖：凱基投顧提供)
中國今年加強落實能耗雙控政策。(圖：凱基投顧提供)
Tag
能源限電電動車儲能綠能

中國今年加強落實能耗雙控政策，凱基投顧今 (4) 日對此指出，此項政策對台廠電子供應鏈將有短期衝擊，但也顯示中國能源轉型勢在必行，預料將帶來綠能發電、電動車和儲能等產業長期商機。

中國祭出能耗雙控政策，地方政府加強監管，尤其廣東和江蘇無預警限電，影響範圍已開始擴散。

凱基投顧分析，對整體產業的短期影響有四大重點需注意，(1) 高耗能產業將因減產導致報價調漲，而調漲足以彌補減產損失，台廠的塑化、鋼鐵和造紙將受惠。

(2) 電子供應鏈將受短期停工衝擊，包括零組件、PCB、被動元件、散熱、電源等業者，實際影響需視限電政策時程、業者本身庫存和產能調配的因應策略而定。

(3) 主要產能在中國外的銅箔業者，有潛在轉單題材。

(4) 對水泥、成衣、製鞋等傳統產業的台廠影響，則偏中性看待。

凱基投顧指出， 能耗雙控長期也將有結構性影響，預料中國製造業將加速外移至東南亞或返回台灣，延續美中貿易戰後的全球供應鏈重組趨勢，提早布局東南亞的廠商將優先受惠。

而塑化、鋼鐵和造紙等高耗能產業將受到長期減產限制，導致供需長期扭曲並支持報價欲小不易。

值得留意的是，中國為達到 2060 年碳中和目標，綠能發電、電動車、儲能產業迎來長線商機。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞