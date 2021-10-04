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00888殖利率5.6%爆量 初級市場限量2組申購

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
00888殖利率5.6%爆量 初級市場限量2組申購。(鉅亨網資料照)
00888殖利率5.6%爆量 初級市場限量2組申購。(鉅亨網資料照)
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00888殖利率配息除息爆量初級市場ETF

永豐台灣 ESG ETF(00888-TW) 成立半年首次除息，由於現金殖利率超過 5%，大舉獲投資人青睞，今 (4) 日開盤即爆量，永豐投信上午公告，自即日起，初級市場每日僅開放 2 組申購。

永豐投信自 3 月底掛牌，深受存股族青睞，從掛牌之初參與投資人數僅 9000 餘人，至 10 月 1 日投資人數已來到 60,457 人，投資人人數成長超過 6 倍。

00888 上周五甫發佈首次季配息金額為每單位 0.432 元，按 10 月 1 日收盤價換算掛牌半年現金殖利率高達 5.6%，投資人在台盤盤勢震盪之際承接季配息、ESG 優質標的意願大幅提升，今日開盤 1 小時餘已超過 7000 張成交量，已超過今年僅約 6000 張的日均量。

由於 00888 太夯，為避免發行單位膨脹影響可配發總金額遭到稀釋，永豐投信今日公告，自即日起至 10 月 18 日止，實施初級市場申購控管，每日僅開放 2 組申購，投資人仍可透過次級市場正常交易，參與除息的最後買進日為 10 月 18 日前，配息發放日則是 11 月 19 日。

永豐投信在公告中也提醒投資人，ETF 於除息交易前市場波動幅度可能較大，市價相對於淨值可能出現溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。

永豐投信表示，受到海外市場震盪影響，台股股價持續見修正，然台灣科技產業仍具備堅實產業前景，電動車、半導體、5G 等產業趨勢題材挹注成長動能，加上進入第四季科技產業與消費旺季，對於有息收需求的投資人而言，不妨把握近期股價修正低檔建立長期存股領息部位。

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