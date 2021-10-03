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〈觀察〉中國限電危機 組裝、伺服器廠Q4出貨再添變數

鉅亨網記者劉韋廷 台北
〈觀察〉中國限電危機，組裝代工、伺服器廠Q4出貨再添變數。(圖:AFP)
〈觀察〉中國限電危機，組裝代工、伺服器廠Q4出貨再添變數。(圖:AFP)
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緯創仁寶和碩廣達英業達緯穎伺服器筆電限電缺料代工組裝

中國當局強化能控雙耗政策，台商重鎮蘇州、昆山等地近期均傳出限電、停工消息，再度打亂全球供應鏈秩序，組裝代工廠、伺服器廠也同步備戰，業者指出，短期營運受影響有限，但若限電措施延續，後續出貨恐受影響，加上去年比較基期高，限電議題成為各業者供應鏈掌握程度的期中考。

最先傳出限電政策的江蘇昆山是台代工廠重鎮之一，包含緯創 (3231-TW)、仁寶 (2324-TW) 與和碩(4938-TW) 均在當地設有據點，對於限電衝擊，業者多指出，廠區維持正常，也將配合啟動相關節能機制，並在安全無虞原則下，確保出貨不受影響。

業者進一步指出，短期零組件均已提前備妥，且限電措施從 9 月底開始發酵，因此，對 9 月生產營運影響有限，持續關注後續限電措施是否延續，上游 PCB 等零組件廠商營運是否恢復，但業者確實也擔憂，若上游無料可出，第四季產品出貨恐受波及。

廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW) 等中國據點則集中在上海、重慶，並不在限電措施最嚴重的蘇州、昆山，因此生產營運維持正常，但業者同樣擔憂後續料況恐更吃緊，據悉，廣達筆電有高達 80% 比重均在重慶地區生產，因此重慶電力供給、零組件狀況，都將左右全球筆電出貨。

不過，受教育 Chromebook 需求下滑影響，加上去年比較基期高，外資日前就已下修第三季全球筆電出貨至 4715 萬台，年增幅收斂至 4%，第四季則估將進一步降至 4566 萬台，季減 3%、年減 8%，若限電措施、零組件料狀吃緊影響擴大，出貨恐進一步下滑。

另一方面，除筆電面臨料況嚴峻問題，伺服器廠同樣苦於追料，雖然伺服器料況缺口較筆電小，但面對第四季產業傳統旺季、資料中心加速擴產，供不應求狀況恐一路沿續至明年中，緯穎 (6669-TW) 就指出，目前仍無法 100% 滿足客戶需求。

緯穎表示，持續關注中國限電措施變化，若狀況持續，將不利 PCB、機構件、基板等上游材料供應，且伺服器基板上至少需要 4000 顆零組件，供貨仍有一定的壓力。

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