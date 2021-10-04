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〈焦點股〉貿聯挾收購案利多直奔漲停 連接器族群抗跌

鉅亨網新聞中心
〈焦點股〉貿聯挾收購案利多直奔漲停 連接器族群抗跌。(鉅亨網資料照)
〈焦點股〉貿聯挾收購案利多直奔漲停 連接器族群抗跌。(鉅亨網資料照)
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貿聯-KYLEONI台股連接器

連接線束廠貿聯 - KY(3665-TW) 上周五宣布，擬斥新台幣 145 億元收購德商 LEONI 工業應用事業群，激勵今 (4) 日股價一開盤即跳空漲停，達 245.5 元，盤中逾 3100 張委買高掛，並帶動連接器族群抗跌，信邦 (3023-TW)、聚鼎 (6224-TW)、健和興 (3003-TW)、凡甲 (3526-TW) 等均在盤上表現。

貿聯宣布，擬斥 4.5 億歐元、約新台幣 145.08 億元，收購德商 LEONI 工業應用事業群 (LEONI Industrial Solutions)，預計明年初完成收購，一年可望增加約 5 成營收。

貿聯總經理鄧劍華表示，收購 LEONI 工業應用事業群，目的為加速成為工業用、數據中心、車用和電器等領域解決方案重要廠商，目前貿聯市場營收以美國為主，占比超過一半，在 LEONI 工業應用事業群加入後，歐洲市場比重可望提升，將與美國相當、甚至略高。

貿聯近來股價跌不停，今天在收購案的利多消息激勵下，一開盤即攻上漲停，達 245.5 元，市場買盤不斷湧入。

台股今天開高走低，賣壓再度湧現，不過，在貿聯的帶動下，連接器族群表現抗跌，聚鼎、良維早盤上漲逾 2%，信邦、健和興、凡甲等也有 1% 以上的漲幅。

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