〈中經院發布PMI〉疫情衝擊緩和 非製造業NMI連3月擴張

中華經濟研究院今 (4) 日公布 9 月台灣非製造業經理人指數 (NMI) 較上月微升 0.6 個百分點至 57.3%，連 3 個月呈現擴張，中經院指出，此顯示非製造業已步出本土疫情的衝擊，逐漸進入正常營運活動。

本次 NMI 4 項組成指標中，商業活動、新增訂單和人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。

其中，「新增訂單」(新增簽約客戶或業務) 指數在 6 月觸底後，連 3 月擴張，指數為 56.9%，較 8 月微幅攀升 0.7 個百分點。

而「存貨」已連 2 月擴張，指數續揚 3.2 個百分點至 53.9%，並創去年 2 月以來最高。

「未完成訂單」(工作委託量) 已連 5 個月緊縮，惟指數攀升 4.9 個百分點至 49.9%，並有 4 項產業呈現擴張速度，依序為營造暨不動產業 (58.3%)、批發業 (54.3%)、運輸倉儲業 (53.7%) 和教育暨專業科學業 (51.8%)

整體來看，八大產業中，七大產業 NMI 皆呈擴張，依擴張速度排序為營造暨不動產業 (63.3%)、教育暨專業科學業 (62.5%)、運輸倉儲業 (58.8%)、住宿餐飲業 (58.3%)、批發業 (57.7%)、零售業 (56.6%) 與資訊暨通訊傳播業 (53.7%)，僅金融保險業 (49.7%)NMI 則轉為緊縮，指數跌 6.2 個百分點。

非製造業「未來六個月展望」指數，已連 3 個月擴張，惟指數回跌 1.3 個百分點至 57.0%，八大產業中，七大產業回報未來六個月展望呈現擴張，各產業依指數擴張速度排序為營造暨不動產業 (68.3%)、運輸倉儲業 (63.0%) 教育暨專業科學業 (60.7%)、住宿餐飲業 (55.6%)、零售業 (55.0%)、批發業 (54.3%) 和資訊暨通訊傳播業 (52.9%)，僅金融保險業 (47.9%) 回報緊縮。