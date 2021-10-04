 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈中經院發布PMI〉疫情衝擊緩和 非製造業NMI連3月擴張

鉅亨網記者王莞甯 台北
9月我國非製造業NMI連3月擴張。(圖：中經院提供)
9月我國非製造業NMI連3月擴張。(圖：中經院提供)
Tag
製造業nmi內需疫情中經院服務業

中華經濟研究院今 (4) 日公布 9 月台灣非製造業經理人指數 (NMI) 較上月微升 0.6 個百分點至 57.3%，連 3 個月呈現擴張，中經院指出，此顯示非製造業已步出本土疫情的衝擊，逐漸進入正常營運活動。

本次 NMI 4 項組成指標中，商業活動、新增訂單和人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。

其中，「新增訂單」(新增簽約客戶或業務) 指數在 6 月觸底後，連 3 月擴張，指數為 56.9%，較 8 月微幅攀升 0.7 個百分點。

而「存貨」已連 2 月擴張，指數續揚 3.2 個百分點至 53.9%，並創去年 2 月以來最高。

「未完成訂單」(工作委託量) 已連 5 個月緊縮，惟指數攀升 4.9 個百分點至 49.9%，並有 4 項產業呈現擴張速度，依序為營造暨不動產業 (58.3%)、批發業 (54.3%)、運輸倉儲業 (53.7%) 和教育暨專業科學業 (51.8%)

整體來看，八大產業中，七大產業 NMI 皆呈擴張，依擴張速度排序為營造暨不動產業 (63.3%)、教育暨專業科學業 (62.5%)、運輸倉儲業 (58.8%)、住宿餐飲業 (58.3%)、批發業 (57.7%)、零售業 (56.6%) 與資訊暨通訊傳播業 (53.7%)，僅金融保險業 (49.7%)NMI 則轉為緊縮，指數跌 6.2 個百分點。

非製造業「未來六個月展望」指數，已連 3 個月擴張，惟指數回跌 1.3 個百分點至 57.0%，八大產業中，七大產業回報未來六個月展望呈現擴張，各產業依指數擴張速度排序為營造暨不動產業 (68.3%)、運輸倉儲業 (63.0%) 教育暨專業科學業 (60.7%)、住宿餐飲業 (55.6%)、零售業 (55.0%)、批發業 (54.3%) 和資訊暨通訊傳播業 (52.9%)，僅金融保險業 (47.9%) 回報緊縮。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞