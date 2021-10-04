臺鹽週年慶 振興預購熱銷拚健康也拚美麗

臺鹽 (1737-TW) 響應政府振興券一同拚經濟，即日起超前部署週年慶、「振興 5 倍 臺鹽再加倍」預購搶好康活動，要用榮獲國際美妝品質大賞的「綠迷雅」、熱銷「保健 3 寶」和各系列保健品年度優惠，以及預購活動送「緣分鹽份」進口鹽禮盒等多重好禮，讓大家享受頂級保養保健和極致美味，盡享健康與美麗。

臺鹽董事長吳容輝表示，國內疫情逐漸平穩，消費動能蓄勢待發，臺鹽以實際行動回饋消費者，推出一連串週年慶、「振興 5 倍 臺鹽再加倍」和預購送好禮活動，讓大家現金加值、振興券加碼，滿載而歸。

臺鹽週年慶即日起至今年 10 月 31 日止推出「綠迷雅」第二件 5 折及優惠組合，包含勇奪法國美妝大賞、Monde Selection 國際品質評鑑獎的綠迷雅緊緻抗皺系列、保濕活潤系列、淨透美白系列，和全新改版的頂級抗老系列，都享有週年慶超值優惠。

此外國民愛用的保健食品打出任選三件最高 6 折優惠，其中有蟬聯國內外品質大獎的關鍵錠 PLUS、優青素膠原藤黃果膠囊，以及「保健 3 寶 (十益菌、維他命 B、C)」等都有驚喜回饋。

臺鹽同步推出「振興 5 倍，臺鹽再加倍」活動，即日起至 10 月 7 日以前到全台台鹽生技門市參加振興券實體與數位票券預購，即贈「緣分鹽份禮盒」，禮盒是喜馬拉雅手採玫瑰鹽和地中海生態海鹽的高級進口鹽品，在家料理享用五星級美味。「振興 5 倍，臺鹽再加倍」憑 3000 元振興券買 5000 元原價商品再加贈 1000 元折價券、5000 元振興券買 8,500 元原價商品再加贈 1500 元折價券，活動持續到 12 月 31 日，讓民眾滿載而歸，享受購物樂趣。