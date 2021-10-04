 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

臺鹽週年慶 振興預購熱銷拚健康也拚美麗

鉅亨網記者張欽發 台北
臺鹽響應政府振興政策，推出週年慶、「振興5倍 臺鹽再加倍」和預購送好禮一系列活動。 (圖：臺鹽提供)
臺鹽響應政府振興政策，推出週年慶、「振興5倍 臺鹽再加倍」和預購送好禮一系列活動。 (圖：臺鹽提供)
Tag
臺鹽五倍券生技

臺鹽 (1737-TW) 響應政府振興券一同拚經濟，即日起超前部署週年慶、「振興 5 倍 臺鹽再加倍」預購搶好康活動，要用榮獲國際美妝品質大賞的「綠迷雅」、熱銷「保健 3 寶」和各系列保健品年度優惠，以及預購活動送「緣分鹽份」進口鹽禮盒等多重好禮，讓大家享受頂級保養保健和極致美味，盡享健康與美麗。

臺鹽董事長吳容輝表示，國內疫情逐漸平穩，消費動能蓄勢待發，臺鹽以實際行動回饋消費者，推出一連串週年慶、「振興 5 倍 臺鹽再加倍」和預購送好禮活動，讓大家現金加值、振興券加碼，滿載而歸。

臺鹽週年慶即日起至今年 10 月 31 日止推出「綠迷雅」第二件 5 折及優惠組合，包含勇奪法國美妝大賞、Monde Selection 國際品質評鑑獎的綠迷雅緊緻抗皺系列、保濕活潤系列、淨透美白系列，和全新改版的頂級抗老系列，都享有週年慶超值優惠。

此外國民愛用的保健食品打出任選三件最高 6 折優惠，其中有蟬聯國內外品質大獎的關鍵錠 PLUS、優青素膠原藤黃果膠囊，以及「保健 3 寶 (十益菌、維他命 B、C)」等都有驚喜回饋。

臺鹽同步推出「振興 5 倍，臺鹽再加倍」活動，即日起至 10 月 7 日以前到全台台鹽生技門市參加振興券實體與數位票券預購，即贈「緣分鹽份禮盒」，禮盒是喜馬拉雅手採玫瑰鹽和地中海生態海鹽的高級進口鹽品，在家料理享用五星級美味。「振興 5 倍，臺鹽再加倍」憑 3000 元振興券買 5000 元原價商品再加贈 1000 元折價券、5000 元振興券買 8,500 元原價商品再加贈 1500 元折價券，活動持續到 12 月 31 日，讓民眾滿載而歸，享受購物樂趣。

 

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
臺鹽1737
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow