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富邦首例國營事業供應鏈融資案 與台電簽訂MOU

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
北富銀與台電完成供應鏈融資MOU簽約，攜手深耕供應鏈金融議題。(圖：台北富邦銀行提供)
北富銀與台電完成供應鏈融資MOU簽約，攜手深耕供應鏈金融議題。(圖：台北富邦銀行提供)
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北富銀富邦台電供應鏈融資貿易融資融資MOU

疫情衝擊全球供應鏈，卻連帶成為推動企業發展、突破瓶頸的契機。富邦金 (2881-TW) 期下台北富邦銀行今 (4) 日與台灣電力公司簽署首例國營事業供應鏈融資的合作備忘錄 (MOU)，雙方將以數位化型式升級原有的傳統貿易融資業務。

北富銀表示，本案為該行首次在供應鏈議題上與國營事業合作，攜手深耕供應鏈金融議題。針對台電現行採購招標流程，北富銀為其供應商量身打造從押標金、履約保證、合約貸款、訂單融資等一系列的融資方案，預計合作首年為第一批符合條件的中小型供應商提供台幣 90 億元融資服務。

北富銀表示，以數位化升級，透過系統對接，可顯著降低貸前審核與貸後控管的作業流程，同時降低詐欺風險。供應商可以更便捷的獲得金融服務，降低資金周轉壓力，拓寬融資渠道。

北富銀進一步指出，透過對接歷史交易數據，北富銀可以快速評估供應商的經營狀況、履約能力，進一步作為額度合理性的評估參考。部分撥貸文件與貸後檢核文件也不再需要供應商提供，北富銀可以透過系統化方式處理台電供應鏈數據，減少傳統貿易融資所需的人為操作或線下接觸。

北富銀與台電的這項融資專案展現了數位技術的優勢，北富銀指出，傳統供應鏈金融中，提高資訊透明度向來是相當大的挑戰，交易中銀行的查核作業成本以及融資風險相對較高，以致中小型供應商不易取得條件較佳的融資，必須承擔較高資金成本。

北富銀聚焦供應鏈、金融專業與數位技術，與台電設置數位平台，並訂製專案流程，不斷優化供應商融資效率與成功率，打造出彈性且客製化的整體解決方案。

台電指出，電力體系的供應商合約週期較長，有時長達 2-3 年，供應商的資金壓力較大，這次疫情對供應商的壓力更是雪上加霜，因此藉由本次的供應鏈數位協作專案，希望可以為供應商創造出更好的金融環境，扶植更多優秀的中小供應商，讓他們在營運周轉上可以得到足夠的支持。

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