五檔科技ETF投資人越跌越買 00757規模逆創新高

近一週全球股市受到多重利空衝擊，近一週美股及跨國產業 ETF 全跌，但有 5 檔科技 ETF 投資人越跌越買，規模逆增，其中統一 FANG+ETF(00757-TW) 規模更是逆創新高。

統計 23 檔美國及跨國產業股票型 ETF，近一週股價全數下跌，規模也跟著縮水；然而，有 5 檔科技 ETF 獲買盤積極搶進，規模逆勢增加逾 1 億元，包括：統一 FANG+、富邦 NASDAQ(00662-TW)、國泰費城半導體 (00830-TW)、元大全球 AI(00762-TW)、台新全球 AI(00851-TW)。

其中，00757 股價最抗跌、流動性最佳、規模最大，規模逆勢增加近 3 億元、來到 37.45 億元，創成立以來新高。

上週五美股因默克新冠口服藥好消息激勵，道瓊及標普 500 指數大漲，近週處於跌勢重心的科技股也小幅收漲。觀察近一週美國科技股版塊表現，資金在盤中低接 FAANG 等大型科技股的態勢明顯，使得尖牙股指數相對抗跌。

而追蹤尖牙指數的 00757 近週跌幅 2.99%，相較於其他 4 檔 ETF 跌幅多為 4、5%，00757 也跟隨尖牙股指數，表現相對抗跌。

統一 FANG+ ETF 袁永騰表示，近一週散戶積極在集中市場買進，尤其股價跌破季線往半年線靠近，更是越跌越買，同時還有法人客戶直接大額申購。由於尖牙股指數成分股涵蓋電動車、雲端運算等創新趨勢產業，多數正值獲利與現金流高度成長期，股價修正後的本益比低於長期均值，已進入被低估區間，具有吸引力，由於長線趨勢看好，季線下都是加碼買進良機。

展望後市，袁永騰指出，美國公債殖利率短期上升後已回落，美國聯準會將縮減購債的預期已大致反應，債務上限爭執短影響市場情緒，兩黨終會取得共識。由於美國庫存低，供應鏈持續不順暢，企業補庫存需求將持續到明年上半年，美股展望正向。

袁永騰進一步指出，尖牙指數成份股的谷歌是美國經濟復甦、企業廣告增加的主要受惠股，特斯拉不畏晶片荒、第三季銷量再創新高且全年上看百萬輛，輝達為 AI 晶片之王，各項戰略新應用少不了他，這些都是法人機構願意逢低承接的重要原因。