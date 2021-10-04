 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

五檔科技ETF投資人越跌越買 00757規模逆創新高

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
五檔科技ETF投資人越跌越買 00757規模逆創新高。(鉅亨網資料照)
五檔科技ETF投資人越跌越買 00757規模逆創新高。(鉅亨網資料照)
Tag
美股ETF尖牙股科技股ETF

近一週全球股市受到多重利空衝擊，近一週美股及跨國產業 ETF 全跌，但有 5 檔科技 ETF 投資人越跌越買，規模逆增，其中統一 FANG+ETF(00757-TW) 規模更是逆創新高。

統計 23 檔美國及跨國產業股票型 ETF，近一週股價全數下跌，規模也跟著縮水；然而，有 5 檔科技 ETF 獲買盤積極搶進，規模逆勢增加逾 1 億元，包括：統一 FANG+、富邦 NASDAQ(00662-TW)、國泰費城半導體 (00830-TW)、元大全球 AI(00762-TW)、台新全球 AI(00851-TW)。

其中，00757 股價最抗跌、流動性最佳、規模最大，規模逆勢增加近 3 億元、來到 37.45 億元，創成立以來新高。

上週五美股因默克新冠口服藥好消息激勵，道瓊及標普 500 指數大漲，近週處於跌勢重心的科技股也小幅收漲。觀察近一週美國科技股版塊表現，資金在盤中低接 FAANG 等大型科技股的態勢明顯，使得尖牙股指數相對抗跌。

而追蹤尖牙指數的 00757 近週跌幅 2.99%，相較於其他 4 檔 ETF 跌幅多為 4、5%，00757 也跟隨尖牙股指數，表現相對抗跌。

統一 FANG+ ETF 袁永騰表示，近一週散戶積極在集中市場買進，尤其股價跌破季線往半年線靠近，更是越跌越買，同時還有法人客戶直接大額申購。由於尖牙股指數成分股涵蓋電動車、雲端運算等創新趨勢產業，多數正值獲利與現金流高度成長期，股價修正後的本益比低於長期均值，已進入被低估區間，具有吸引力，由於長線趨勢看好，季線下都是加碼買進良機。

展望後市，袁永騰指出，美國公債殖利率短期上升後已回落，美國聯準會將縮減購債的預期已大致反應，債務上限爭執短影響市場情緒，兩黨終會取得共識。由於美國庫存低，供應鏈持續不順暢，企業補庫存需求將持續到明年上半年，美股展望正向。

袁永騰進一步指出，尖牙指數成份股的谷歌是美國經濟復甦、企業廣告增加的主要受惠股，特斯拉不畏晶片荒、第三季銷量再創新高且全年上看百萬輛，輝達為 AI 晶片之王，各項戰略新應用少不了他，這些都是法人機構願意逢低承接的重要原因。

 

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
統一FANG+00757富邦NASDAQ00662國泰費城半導體00830元大全球AI00762台新全球AI00851
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow