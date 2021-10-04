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振宇五金年底前再開3家店 拚每年店數增10%

鉅亨網記者王莞甯 台北
振宇五金董事長曾善(左2)和總經理洪國展(右2)。(鉅亨網記者王莞甯攝)
振宇五金董事長曾善(左2)和總經理洪國展(右2)。(鉅亨網記者王莞甯攝)
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五金振宇五金零售新股掛牌

國內連鎖五金通路業者振宇五金 (2947-TE) 10 月 6 日將以承銷價 80 元掛牌上櫃，總經理洪國展今 (4) 日指出，本土疫情影響展店速度，不過，第三季已開出今年首家新門市，預計年底前再開 3 家，將積極拓展北部和南部市場，目標未來每年以 10% 門市成長的速度，朝百店里程碑邁進，保守預估 2026 年可達成。

振宇五金是全台第一間開架式、自助式五金賣場，受惠於近年老屋翻修和 DIY 風氣盛行，推升前 8 月合併營收 11.46 億元，年增 9.23%，其中，上半年同店約成長 6%，未受疫情衝擊。

洪國展說明，五金賣場遍及全台，如何脫穎而出是最主要的難題，為維持品牌競爭力，振宇五金積極開發自有品牌，並定期引進新商品、更換滯銷品，專業師傅客群占比達 60%。

至去年底，振宇五金自有品牌品項數約 220 款，僅占店內總品項數約 1.7%，但銷售占營收比重達 6.1%，反映高 CP 值的優勢，未來銷售占比朝 10% 邁進。

洪國展進一步提到，國內的五金市場近年已達近 800 億元規模，看準此龐大商機，仍將積極展店，同時媒合水電師傅，目前全台已設有 59 家直營門市，年底前將再增 3 家，而配合水電師傅已達 170 人。

隨著疫情趨緩後，振宇五金希望接下來深入社區拓展，進行修繕教學服務，藉此開啟服務更多消費者的機會。

此外，隨著近來國際原物料價格節節攀升，洪國展不諱言，部分商品價格會調漲以反映成本。

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