 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

外資看驅動IC展望較半年前更保守 明年毛利率恐續降

鉅亨網記者魏志豪 台北
外資：驅動IC展望較半年前更保守 明年毛利率恐續降。(圖:AFP)
外資：驅動IC展望較半年前更保守 明年毛利率恐續降。(圖:AFP)
Tag
聯詠驅動IC世界韋爾毛利率面板景氣反轉

外資近日邀請驅動 IC 相關業者參與研討會，今 (4) 日出具報告指出，業者現今展望較 3-6 個月前更為保守，部分業者坦言，明年毛利率恐較今年下滑，加上台廠將面臨來自中系廠商的競爭壓力，維持聯詠 (3034-TW)、世界先進 (5347-TW) 等減碼評等。

外資表示，小尺寸電視需求自 7 月底開始疲軟，聯詠客戶庫存也不斷增加，晶圓代工廠世界坦言，儘管現今供需缺口有 20-30%，但重複下單 (Overbooking) 的可能性高，不排除驅動 IC 業者後續將減少投片量。

驅動 IC 業者仍尚未與面板廠談定第四季價格，外資認為，面板廠試圖延遲價格談判，藉此取得更低的價格，聯詠認為，由於公司電視驅動 IC 屬於高階市場，受影響程度可望小於同業。外資認為，驅動 IC 業者展望轉趨保守，高毛利趨勢恐難延續。

中系業者韋爾半導體指出，現今 TDDI(觸控暨驅動整合 IC) 的毛利率高於 60%，但明年將降至 50%，世界先進也表明，由於客戶毛利率仍高於公司，因此目前仍沒有支援客戶價格上的計劃。

外資認為，中系廠商正在崛起，如韋爾 TDDI 出貨量不斷成長，預計明年驅動 IC 收入將成長 1 倍，未來也將搶進 OLED 驅動 IC 市場，已成為台廠無法忽視的競爭壓力。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
聯詠3034世界5347
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞