 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

中裕愛滋病新藥歐洲上市 獲里程碑金1.39億元

鉅亨網記者沈筱禎 台北
中裕董事長張念原。(鉅亨網資料照)
中裕董事長張念原。(鉅亨網資料照)
Tag
中裕愛滋病新藥里程碑金

中裕 (4147-TW) 今 (4) 日公告，受惠愛滋病新藥 Trogarzo 去年在歐洲上市，取得授權行銷夥伴 Theratechnologies 里程碑金 500 萬美元(約新台幣 1.39 億元)。

中裕與 Theratechnologies 的愛滋病新藥上市總里程碑金達 1000 萬美元，其中，愛滋病新藥在歐洲上市一年後，Theratechnologies 需給付中裕 500 萬美元，另外愛滋病新藥銷售達 5000 萬美元時，Theratechnologies 需再支付 500 萬美元

中裕表示，愛滋病新藥已在德國上市，預計今年還會新增以色列市場，不過受疫情影響，其他國家布局緩慢，包括英國、義大利、法國等。

中裕看好，疫情趨緩、行銷夥伴庫存化告一段落後，市場需求將逐步提升，且 Trogarzo 產能將從無鍚廠轉由韓國三星生物製劑 (SBL) 代工生產，待美國 FDA、歐盟 EMA 完成查廠後，有機會明年中取得認證，Trogarzo 將開始由三星接手生產，屆時整體毛利率將大幅提升、上看 70%。

中裕除了無錫廠外，台灣竹北廠繼取得 GMP 確效後，已進入試產階段，廠區共有 4 個 2000 公升的反應槽，產能僅次台康生 (6589-TW)，該廠區規劃往 CDMO(委託開發生產) 方向，期望增加新的成長動能。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
中裕4147台康生技6589
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞