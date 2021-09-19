 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

中裕愛滋靜脈推注劑三期試驗順利解盲 下月申請美藥證

鉅亨網記者沈筱禎 台北
中裕愛滋靜脈推注劑三期試驗順利解盲 下月申請美藥證。（圖：AFP）
中裕愛滋靜脈推注劑三期試驗順利解盲 下月申請美藥證。（圖：AFP）
Tag
中裕愛滋病靜脈解盲

中裕 (4147-TW) 今 (19) 日宣布，旗下愛滋病新藥 Trogarzo 靜脈推注劑型三期臨床試驗數據達標，預計下個月向美國 FDA 申請藥證，力拚明年上市，營收規模將擴大。

中裕表示，愛滋病新藥 Trogarzo 靜脈點滴 (IV) 劑型已於 2018 年 3 月初獲得美國 FDA 核准上市，為考慮 Trogarzo 劑型使用方便性，擴大市場量能，從 2019 年 3 月開始進行靜脈推注 (IV Push) 劑型的三期臨床試驗，總共在美國 5 個試驗場所招募 22 位病人。

據試驗報告顯示，主要評估指標中，無嚴重不良反應，藥物相關不良反應為輕至中度，也沒有明顯檢驗數據異常的趨勢、稀釋藥物靜脈點滴輸注 (IV infusion) 與無稀釋藥物靜脈推注 (IV push) 給藥後，兩者藥物濃度與兩種注射方式結果沒有差異。

中裕規劃，除了下月申請藥證外，由於已與加拿大 Theratechnologies 公司簽訂 12 年獨家銷售行銷契約，包括美國、加拿大、以色列及大部分歐洲國家，此外，將另與 Meroven 公司簽訂中東和北非等國市場行銷協定，都將成未來出貨市場。

中裕指出，由於過去愛滋病藥物是透過點滴方式，愛滋靜脈推注則是打針，注射時間可從 20 分鐘縮短至 30 秒，預期該藥物完成試驗後向美國 FDA 遞件申請藥品上市核准，有機會明年首季美國上市，成為另一成長引擎。

中裕表示，愛滋 (HIV/AIDS) 藥物全球銷售額約 300 億美元，市場以歐美地區為主，光是美國年銷售額達 200 億美元，絕大部分市場掌握在前幾家大公司，其中國際藥廠 Gilead 的第一線、初期治療用藥市佔過半。

不過，愛滋病患者得病多年後，開始產生抗藥性，必需開始進入第二線以後的治療用藥，競爭市場就大不相同，主要由默克、ViiV、嬌生等廠商瓜分市場。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
中裕4147
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞