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其陽9月營收創新高 Q4新專案試產營運添柴火

鉅亨網記者彭昱文 台北
其陽董事長李昌鴻。(圖：翻攝自資策會官網)
其陽董事長李昌鴻。(圖：翻攝自資策會官網)
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其陽網安佳世達友通工業電腦

佳世達 (2352-TW) 集團網安設備廠其陽 (3564-TW) 今 (4) 日公告 9 月營收 2.34 億元，月增 13.6%、年增 32.5%，創單月新高；第三季營收 6.2 億元，季增 66.3%、年增 50.6%，寫近十年單季新高；其陽預計，第四季新專案試產，將成為營運成長新動能。

其陽前三季營收 13.17 億元，年增 8.3%，也來到同期最佳，公司表示，9 月中國及美國客戶均大幅提升拉貨力道，加上母公司友通 (2397-TW) 及母集團佳世達協助採購及生產，帶動整體營收創歷史佳績。

其陽進一步指出，目前多個 ODM 專案將在第四季試產，今年投入的研發資源將在明年有顯著收穫，不僅傳統網安市場穩健成長，預計在邊緣運算、5G 市場也將有新進展。

因應營運規模擴大，其陽今日也同步公告，斥資 4.7 億元在汐止購置新辦公室，預計近期搬遷進駐。

其陽母公司友通 9 月營收 13.17 億元，月增 9.5%、年增 71.5%，為同期新高；第三季營收 37.39 億元，季增 14.3%、年增 83.3%，則寫下單季新高；前三季營收 90.19 億元，年增 44.1%，也是同期新高。

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