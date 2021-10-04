〈劉德音開講〉談半導體短缺情況 供應鏈中有人在囤積晶片

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長劉德音日前接受美國時代雜誌 (TIME) 訪問，談及協助改善車用晶片短缺過程，意識到供應鏈有人在囤積晶片，因此指派團隊進行資料多重檢核，延後部分需求相對較不迫切的客戶訂單。

今年 2 月開始，台積電就因車用晶片短缺而面對各方壓力。由於受疫情影響，經濟前景蒙塵，車廠很早就向晶片供應商砍單，因此當景氣快速復甦時，車廠難以因應隨之而來的需求，當時晶片平均交期達 15 周。

對於車用晶片短缺情況，劉德音受訪時表示，車廠將矛頭指向台積電，「但我告訴他們，你們是我客戶的客戶的客戶，我怎麼能 (優先考慮其他人) 不給你晶片？」

劉德音指出，在全球晶片短缺情況下，被送往工廠的晶片比用在產品上的還多，意味著供應鏈中肯定有人在囤積晶片。

為改善車用半導體短缺情況，劉德音指派團隊針對不同資料多重檢核，解讀哪些客戶是真實需求、哪些客戶在囤貨。

劉德音強調，「之前不需要這麼做，所以我們現在也在學習」，這種情況迫使劉德音做出艱難決定，推遲被認為需求相對較不迫切的重要客戶訂單。

劉德音認為，有時客戶可能不盡滿意，但台積電必須要做出最有利整體產業的決定。