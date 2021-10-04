汽車、通訊需求佳 信邦9月、Q3營收同締新猷

連接線束大廠信邦 (3023-TW) 今 (4) 日公告 9 月營收，在汽車、通訊及電子周邊帶動下，月營收 22.38 億元，月增 0.9%、年增 9%；第三季營收 66.57 億元，季增 2.3%、年增 12.4%；累計前三季營收 191.48 億元，年增 21.4%，月、季以及累計營收均為歷史新高。

信邦表示，9 月營收續創高動能來自汽車、通訊及電子週邊等產業；累計前 9 月來看，汽車產業年增近 9 成；通訊及電子周邊產業成長逾 3 成；工業、醫療及健康照護產業也年增約 2 成。

不過，綠能及節能產業較呈現衰退，信邦解釋，去年中國風電補貼期限因素，掀起風電搶裝潮，導致今年風電需求下滑；但在太陽能微逆變器直流電與交流電之連接線組，受惠既有客戶需求持續增加及新客戶加入，減輕風電應用衰退的壓力。

此外，中國近期的限電風波，信邦認為，煤炭短缺是供電緊張的原因，再次燃起綠電建置的需求，由於煤炭價格的持續上漲，對於綠電供應鏈的價格壓力也有機會減緩。

以信邦各產業銷售占比來看，通訊及電子週邊 27.86%、工業應用 27.12%、綠能及節能 23.72%、汽車 11.66%、醫療及健康照護 9.64%；若以產品比重區分，連接線組產銷占 73.6%；連接器及零組件銷售 26.4%。