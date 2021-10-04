 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

汽車、通訊需求佳 信邦9月、Q3營收同締新猷

鉅亨網記者彭昱文 台北
信邦董事長王紹新。(鉅亨網資料照)
信邦董事長王紹新。(鉅亨網資料照)
Tag
信邦連接線汽車

連接線束大廠信邦 (3023-TW) 今 (4) 日公告 9 月營收，在汽車、通訊及電子周邊帶動下，月營收 22.38 億元，月增 0.9%、年增 9%；第三季營收 66.57 億元，季增 2.3%、年增 12.4%；累計前三季營收 191.48 億元，年增 21.4%，月、季以及累計營收均為歷史新高。

信邦表示，9 月營收續創高動能來自汽車、通訊及電子週邊等產業；累計前 9 月來看，汽車產業年增近 9 成；通訊及電子周邊產業成長逾 3 成；工業、醫療及健康照護產業也年增約 2 成。

不過，綠能及節能產業較呈現衰退，信邦解釋，去年中國風電補貼期限因素，掀起風電搶裝潮，導致今年風電需求下滑；但在太陽能微逆變器直流電與交流電之連接線組，受惠既有客戶需求持續增加及新客戶加入，減輕風電應用衰退的壓力。

此外，中國近期的限電風波，信邦認為，煤炭短缺是供電緊張的原因，再次燃起綠電建置的需求，由於煤炭價格的持續上漲，對於綠電供應鏈的價格壓力也有機會減緩。

以信邦各產業銷售占比來看，通訊及電子週邊 27.86%、工業應用 27.12%、綠能及節能 23.72%、汽車 11.66%、醫療及健康照護 9.64%；若以產品比重區分，連接線組產銷占 73.6%；連接器及零組件銷售 26.4%。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
信邦3023
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow