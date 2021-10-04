和勤9月營收2.47億元創同期高 Q4新品量產交貨挹注動能

精密沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 今 (4) 日公布 9 月營收 2.47 億元，創歷年同期新高，月增 15.84%，年增 8.88%，前 9 月營收 19.47 億元，年增 21.23%，第四季新產品將進入量產，挹注營運向上。

和勤第三季營收為 6.65 億元，季增 1.5%，年增 6.05%，今年以來營收逐季成長。

和勤 9 月兩大業務營收分別為汽車零件 1.54 億元，佔比 62.2％；硬碟機構件（VCM Plate）8300 萬元，佔比 33.74％。汽車零件部分，晶片缺貨情況仍未緩解，不過新能源車零件出貨仍然暢旺，汽車零件業務營收維持在高檔水準；硬碟（HDD）零件持續受惠東南亞轉單效益，保持產能滿載，硬碟零件營收創下今年新高。

和勤與各大品牌車廠開發新能源車關鍵的電驅系統零件，以及重卡變速箱零件等新產品，都將在第四季進入量產，配合汽車產業的傳統旺季，汽車零件生產規模持續增長，此外，硬碟新客戶的訂單也將於第四季開始出貨，且嘉興和新廠第五車間加入營運，將有效提高生產效率，營收與獲利成長可期。

近期中國大陸多個地區實施限電政策，和勤大陸廠的生產並未受到限電影響，惟限電對上下游供應鏈的影響，還需要時間觀察。

和勤台灣遷廠、嘉興和新第五車間擴產的規劃也逐步落實，營運規模穩定擴大，公司並持續深化現有大客戶的合作關係，開發更多量產訂單提供明年業績更大動能。