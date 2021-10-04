矽格Q3營收46.81億元創新高 前三季逼近去年全年

IC 封測廠矽格 (6257-TW) 今 (4) 日公告 9 月營收 15.27 億元，月減 3.98%，年增 33.16%，第三季營收 46.81 億，季增 11.32%，年增 41.98%，累計前三季營收 123.9 億元，年增 39.02%；受惠各類 IC 封測需求強勁，矽格第三季營收續創歷史新高，前三季也已接近去年全年的 124.28 億元。

矽格表示，半導體相關晶片需求續旺，測試產品線包括手機、電源管理、車用晶片、網通、記憶體、物聯網、遊戲機晶片等稼動率維持近滿載，儘管 9 月因工作天數減少及客戶產能調配影響，導致營收略減，但整體營收仍創同期新高。

矽格指出，公司已應客戶要求建置 Wi-Fi 6E、車用網路通訊相關 IC 的工程測試線，由於相關 IC 具備市場未來性，可望成為未來公司營收成長的動能。

矽格轉投資台星科 (3265-TW) 今日同步公告 9 月營收 2.99 億元，月減 1%，年增達 23.24%，第三季營收 8.65 億元，季增 23.4%，年增 21.66%，累計前三季營收 22.44 億元，年增 20.64%。