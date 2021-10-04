 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

矽格Q3營收46.81億元創新高 前三季逼近去年全年

鉅亨網記者魏志豪 台北
矽格董事長黃興陽。(鉅亨網資料照)
矽格董事長黃興陽。(鉅亨網資料照)
Tag
矽格IC封測滿載稼動率

IC 封測廠矽格 (6257-TW) 今 (4) 日公告 9 月營收 15.27 億元，月減 3.98%，年增 33.16%，第三季營收 46.81 億，季增 11.32%，年增 41.98%，累計前三季營收 123.9 億元，年增 39.02%；受惠各類 IC 封測需求強勁，矽格第三季營收續創歷史新高，前三季也已接近去年全年的 124.28 億元。

矽格表示，半導體相關晶片需求續旺，測試產品線包括手機、電源管理、車用晶片、網通、記憶體、物聯網、遊戲機晶片等稼動率維持近滿載，儘管 9 月因工作天數減少及客戶產能調配影響，導致營收略減，但整體營收仍創同期新高。

矽格指出，公司已應客戶要求建置 Wi-Fi 6E、車用網路通訊相關 IC 的工程測試線，由於相關 IC 具備市場未來性，可望成為未來公司營收成長的動能。

矽格轉投資台星科 (3265-TW) 今日同步公告 9 月營收 2.99 億元，月減 1%，年增達 23.24%，第三季營收 8.65 億元，季增 23.4%，年增 21.66%，累計前三季營收 22.44 億元，年增 20.64%。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
矽格6257台星科3265
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow