半導體測試需求旺 京元電、矽格8月營收雙寫新高

由於各晶圓代工廠產能持續滿載，下游封測訂單也熱絡，近來隨著晶片功能增加，測試時程也拉長，測試廠京元電 (2449-TW)、矽格 (6257-TW) 產能供不應求，8 月營收分別達 30.45 億、15.9 億元，雙雙改寫歷史新高。

京元電 8 月營收 30.45 億元，月增 2.96%，年增 21.71%，累計前 8 月營收 212.3 億元，年增 8.14%；矽格 8 月營收 15.9 億元，月增 1.66%，年增 41.08%，累計前 8 月營收 108.64 億元，年增 39.88%。

數位轉型趨勢帶動，市場對晶片需求激增，加上新技術 5G、WiFi 6 等滲透率攀升，拉長測試時程，近來又因 IDM 大廠自家產能不足，擴大委外釋單，相關測試廠年初規劃的產能均明顯不足，也全面提高資本支出因應。

台測試廠京元電 7 月中率先調升資本支出，達 160 億元，矽格、欣銓 (3264-TW) 為滿足客戶訂單，也陸續跟進擴大投資，預計今年資本資出分別達 100.5 億元、70.85 億元，均創歷史新高。

矽格表示，半導體相關晶片需求暢旺，測試產品線包括手機、電源管理、車用晶片、網通、記憶體、物聯網、遊戲機晶片等稼動率均維持近滿載狀況，部分客戶也已提前預訂產能。