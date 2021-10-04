微軟攜手飛宏拓展電動車充電樁應用

台灣微軟 (MSFT-US) 今 (4) 日宣布，與飛宏 (2457-TW) 合作拓展充電樁應用市場，未來飛宏除應用 Microsoft 365 、CRM 客戶關係管理外，將進一步導入微軟 Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service，提升充電樁解決方案服務，未來也計畫進軍歐美市場。

微軟表示，飛宏目前在全台大型巴士電動車充電樁擁有逾 9 成市占，透過雙方合作，將台灣節能環保電源技術進一步拓展至國際舞台，看好全球電動車產業持續蓬勃發展，估全球電動車總銷量將從 2020 年的 250 萬輛成長至 2030 年 3110 萬輛。

微軟進一步指出，飛宏這次導入的 Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service，可因應電動車充電樁客戶數快速成長，達到優化派工流程、客戶服務最佳化目的。

飛宏表示，透過導入 Dynamics 365 提供更完善的售後客戶服務，同時將數據全面雲端化，落實數位轉型，並以此解決方案將應用進一步拓展至歐美、全球市場。