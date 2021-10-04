00733殖利率逾5% 優於過去兩年平均

ETF 進入配息旺季，成為近期市場的熱門話題。富邦臺灣中小 (00733-TW)ETF 經理人陳双吉表示，該 ETF 每年配息 2 次，10 月預計配發 1.99 元，依今 (4) 日收盤價換算的殖利率約 5.13%，優於過去 2 年平均約 3.76% (一年配 2 次的加總)。

陳双吉指出，本次配息在歷經第三季除權息旺季及基金前三季的資本利得實現，依據該基金的收益分配期前公告，將大幅優於前 2 年的配息表現。該 ETF 4 月、7 月季度調整，由於高週轉率，大部分實現的利得均回饋股民，因此預估 00733 本次配息將優於過往配息紀錄。

今年以來， 00733 績效表現亮眼，主要是其追蹤指數透過動能因子在第一季及第二季分別選出績效佳的面板及航運族群。且根據投信投顧公會 2021 年 8 月份基金績效評比表， 00733 在國內股票型 ETF 中，短中長期績效優異，且明顯超越加權指數。

陳双吉進一步表示，該 ETF 能確實的抓到上升趨勢的族群，潛力備受投資人認同，今年以來受益人數大幅成長近 5 倍，連續數月受益人數的月成長率超過兩位數，為全 ETF 中月增幅最高。

台股近期接連回檔，但陳双吉表示，整體台股基本面持續良好、金融市場資金持續充沛，在多頭趨勢仍將持續的狀況下，預期動能因子仍將有表現，在 ETF 資產配置的角度上，可趁近期台股回檔，將 ETF 作為衛星配置元件，伺機納入投資組合以增進整體報酬。